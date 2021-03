La star de Bridgerton riposte à la «grosse» jibe de l’hôte de podcast après la comparution aux Golden Globes | Actualités Ents & Arts

Une actrice de Bridgerton qui a été critiquée pour son poids après avoir publié des images de sa tenue des Golden Globes sur Instagram a appelé à ce que les acteurs soient jugés pour leur travail, pas pour leur corps.

Nicola Coughlan a publié une photo d’elle portant une robe de soirée Molly Goddard jaune pastel et un cardigan noir court pour le Globes dorés tapis rouge virtuel dimanche soir.

Malgré une foule de likes et de réponses positives – y compris de la créatrice elle-même – un commentaire d’un journaliste appelant la jeune fille de 34 ans « la grosse fille de Bridgerton » a rapidement pris la conversation dans une direction négative.

L’animatrice du podcast Big Calf, Amanda Richards, a écrit: « La grosse fille de Bridgerton porte un cardigan noir aux Golden Globes [because] peu importe à quel point vous êtes sexy et élégante, si vous êtes une grosse fille, il y aura toujours un cardigan noir que vous pensez porter, alors décidez de ne pas le porter, mais portez finalement [because] vous vous sentez obligé de le faire. «

Coughlan a répondu au tweet: « Je pensais que le cardigan avait l’air génial, Molly Goddard les a utilisés sur son défilé avec les robes d’où l’idée est venue, j’ai aussi un nom. »

Les fans de l’actrice des Derry Girls n’ont pas tardé à soutenir son choix vestimentaire, avec un tweet: « Tant mieux pour vous! Vous aviez l’air fabuleux! Et j’adore un cardigan noir tous les jours. »

Un autre a écrit: « Je viens de vous dire à quel point vous êtes magnifique. Je suis désolé que vous ayez lu une telle bêtise sur vous-même. Vous aviez l’air incroyable. »

Alors qu’un troisième a déclaré: « Nicola a un style incroyable. Elle n’a pas peur de montrer son corps. Je pense que c’était un choix plutôt qu’une dissimulation. »

L’animatrice du podcast a ensuite répondu au contrecoup, reconnaissant la réponse de Coughlan à son message d’origine: « D’accord, son style est tueur et c’était un choix! Elle a répondu et dit ainsi, et m’a correctement appelé pour ne pas avoir utilisé son nom. J’ai définitivement projeté mes propres sentiments au sujet de la grosse fille nécessaire pour couvrir le cardigan sur ce look. «

Coughlan dans le rôle de Penelope Featherington de Bridgerton. Pic: Netflix



Bien que Mme Richards se soit excusée de ne pas avoir utilisé le nom de l’actrice, elle a déclaré qu’elle ne s’excuserait pas d’avoir utilisé le mot «grosse», attirant l’attention sur son podcast qui, selon elle, est «d’être le gros enfant… et ce que c’est que de grandir. dans un environnement où votre poids est constamment surveillé ».

Alors oui, c’est 2021, ce serait bien si nous n’avions pas à continuer à avoir cette conversation.

J’adorerais vraiment ne plus jamais être interrogé à ce sujet dans une interview, aussi j’ai tellement d’autres choses dont j’aime parler, je suis irlandais donc je peux parler jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison – Nicola Coughlan (@nicolacoughlan) 1 mars 2021

Pendant ce temps, Coughlan a profité de l’occasion pour partager des messages sur Twitter, demandant aux journalistes de « juger les acteurs pour leur travail et non pour leur corps » et « d’arrêter d’interroger les femmes sur leur poids dans les interviews ».

Elle a déclaré qu’être interrogée sur son propre corps la mettait « profondément mal à l’aise », ajoutant: « Nous sommes 2021, ce serait bien si nous n’avions pas à continuer à avoir cette conversation. »

Alors que Bridgerton n’était pas éligible pour les Golden Globes de cette année, les stars britanniques Netflix drame royal La Couronne a pris d’assaut la nuit, remportant quatre prix, dont la meilleure série dramatique télévisée.