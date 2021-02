La star de Bridgerton, Rege-Jean Page, se moque de Saturday Night Live alors qu’il recrée les scènes de sexe torrides de l’émission Netflix

L’acteur de BRIDGERTON Rege-Jean Page a promis aux téléspectateurs de Saturday Night Live un « bon moment » en donnant une interprétation torride de ses scènes de sexe signature pour lesquelles son personnage est célèbre.

La star britannique, qui incarne Simon Basset The Duke of Hastings dans l’émission à succès de l’époque de la Régence, a affronté la série NBC pour la première fois hier.

Rege-Jean, 31 ans, a été rejoint par Bad Bunny pour son Saturday Night Live fait ses débuts et a commencé en se moquant de sa réputation sexy dans son monologue – avant d’insister sur le fait qu’il n’était qu’un «gars ordinaire».

Le Londonien a jailli: « Vous me reconnaissez probablement depuis Bridgerton, l’émission qui a poussé tout le monde à se tourner vers leurs mamans et à dire: «Tu sais quoi? Peu importe, je ne pense pas que nous devrions regarder ça ensemble.

«C’est un peu une émission racée. Et à cause de cela, les gens peuvent m’associer à cette émission de fumée sexuelle et fumante.

« Mais je vous assure, je suis juste un gars ordinaire. »

Donnant un regard sexy à la caméra, le Netflix star a ajouté: « Je suis ici pour vous montrer un bon moment et explorer les uns les autres. Cela vous semble-t-il amusant? »

À peine avait-il fait sa remarque impertinente, il a présenté ses «liaisons personnelles», notamment Chloe Fineman, pour le sketch hilarant.

Elle a joué le rôle de l’amante à l’écran de Rege-Jean, Daphne Bridgerton, jouée par l’actrice Phoebe Dynevor, et a certainement eu le rôle dans sa robe bleue fluide.

Les choses se sont réchauffées dans le croquis final où les deux hommes se sont associés pour une parodie brûlante de Bridgerton.

Ils ont sauté dans le lit alors qu’il gémissait: «Je brûle pour toi, Daphné», avant que le réalisateur ne crie rapidement «coupe!».

Ils sont passés à la scène suivante, dont on leur a conseillé de présenter «nudité et rapports sexuels simulés», mais, avec leur coordinateur d’intimité habituel avec COVID, Pete Davidson et Mikey Day sont venus en remplacement.

Ni l’un ni l’autre n’avait lu le script, le personnage de Pete faisant remarquer: « Cela me paraissait être des trucs de filles », avant que Mikey ne comprenne que « l’essentiel » était: « Vous êtes frère et sœur, vous vous battez. »

Après avoir reniflé les vêtements modestes de l’émission et déterminé qu’ils étaient propres, ils étaient catégoriques sur le fait qu’ils voulaient changer de place avec Chloé et Rege-Jean.

Ils ont demandé à la paire – qui se blottissaient sur le lit sous les acclamations énormes du public – de « taper » pour pouvoir détailler des positions sexuelles racées à quatre pattes, ainsi que de corriger l’autre pour stimuler le « mauvais trou ».

Pourtant, Rege-Jean s’est avéré un héros en les mettant en contact, insistant sur le fait que Chloé et lui « connaissaient leurs limites » avant de les renvoyer du plateau.

Pourtant, dans une autre tournure, ils ont tenté de se faufiler en tant que membre de l’équipe de maquillage de Bridgerton.

Après le sketch hilarant, Rege-Jean, nominé aux SAG Awards, a déclaré: «Mesdames, je déteste vous le dire mais je suis en fait un peu nerd. Je suis un nerd de la musique, je chante des petites chansons idiotes.

«Je suis vraiment tellement heureux que la série ait été connectée avec tant de gens pendant le verrouillage, en particulier des personnes qui normalement ne se considèrent pas comme des stars romantiques à la télévision. Et bien sûr, tout m’a amené ici avec vous ce soir!

Les fans de SNL n’ont pas tardé à se rendre sur Twitter pour montrer leur appréciation pour l’hôte, avec un écrit: « Regé-Jean Page, le cadeau qui continue de donner le visage à Drooling #snl. »

Un autre a posté: « Ils ne devraient jamais vous présenter Rege-Jean Page. La # soif est réelle. #Bridgerton #SNL. »

L’un a alors jailli: « Quand Régé-Jean a dit » ça te plaît? » et une dame du public a crié «oui!» – Je l’ai senti. #SNL. «