La star de Bridgerton, Phoebe Dyvenor, sort avec un énorme mec d’Hollywood après s’être rencontrée aux GQ Man Of The Year Awards

La star de SPIDER-MAN Andrew Garfield sort avec l’actrice de Bridgerton Phoebe Dynevor, révèle The Sun.

Le beau gosse d’Hollywood, 39 ans, a rencontré son compatriote Brit A-lister, 27 ans, aux GQ Man of the Year Awards mercredi et ils sont inséparables depuis.

Andrew Garfield sort avec l’actrice de Bridgerton Phoebe Dynevor, The Sun peut révéler[/caption] Getty

Le couple s’est rencontré mercredi aux GQ Man of the Year Awards et est inséparable depuis[/caption]

Le couple a passé la soirée à se mettre à l’aise lors de l’after-party organisée à l’hôtel Mandarin Oriental Hyde Park de Londres et a quitté la soirée étoilée ensemble.

Une source a déclaré: “Andrew et Phoebe ont tout de suite cliqué, il y a eu une attirance immédiate.

«Ils se connaissent grâce à diverses connaissances dans le milieu et ont beaucoup en commun.

“Mais ce n’est certainement pas une rencontre unique. Après être partis ensemble, ils se sont rencontrés et agissent comme un vrai couple.

La romance de Phoebe avec Andrew est sa première depuis sa séparation du comédien américain Pete Davidson, 29 ans, en août dernier après cinq mois.

Il est ensuite sorti avec Kim Kardashian, 42 ans, peu de temps après, et est maintenant en couple avec le mannequin Emily Ratajkowski, 31 ans.

Phoebe, née à Manchester, est l’une des étoiles montantes d’Hollywood après que son rôle dans Netflix a frappé Bridgerton.

Elle est la fille de la fidèle de Coronation Street, Sally Dynevor, 59 ans, qui joue Sally Metcalfe.





Andrew, quant à lui, s’est séparé du mannequin Alyssa Miller, 33 ans, en avril, blâmant leurs “horaires chargés”.

Ils sont sortis ensemble pendant huit mois, assistant ensemble aux Screen Actors Guild Awards de février.

Mais la beauté de Sports Illustrated était absente des Oscars quelques semaines plus tard quand Andrew a raté le gong du meilleur acteur pour son rôle dans Tick, Tick… ​​Boom !

Il a déjà fréquenté la lauréate d’un Oscar Emma Stone, 34 ans, la chanteuse Rita Ora, 31 ans, le mannequin Christine Gabel, 28 ans, et a également été lié à la comédienne irlandaise Aisling Bea, 38 ans.

En 2008, l’acteur a parlé de sa croyance en “l’amour à première vue”, ce qui pourrait expliquer sa relation rapide avec Phoebe.

Il a dit: “Je crois au coup de foudre mais je crois aussi que vous aimeriez absolument n’importe qui si vous connaissiez leur histoire.”

Une source a déclaré: “Andrew et Phoebe ont tout de suite cliqué, il y a eu une attraction immédiate”[/caption] Presse TNI Ltée

La source a ajouté: “Ce n’est certainement pas une rencontre unique. Après être partis ensemble, ils se sont rencontrés depuis et agissent comme un vrai couple ‘[/caption]