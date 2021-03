Sabrina Bartlett de Bridgerton devrait jouer dans la nouvelle série d’ITV The Larkins.

L’actrice, qui a joué Siena Rosso dans le drame de la période Netflix, jouera Mariette Larkin dans The Darling Buds of May reboot – le rôle rendu célèbre par Catherine Zeta-Jones.

Sabrina jouera aux côtés de Tok Stephen dans la nouvelle adaptation.

La série est basée sur le roman de HE Bates, situé dans les années 1950, qui suit une famille de la classe ouvrière dirigée par Pop Larkin, qui sera joué par Bradley Walsh, et sa femme Ma, qui sera interprétée par Joanna Scanlan.

Il suivra la famille Larkin qui vit dans la magnifique campagne du Kent alors qu’elle fait face aux menaces du gouvernement et aux propriétaires de résidences secondaires.







(Image: AFP / Getty Images)



Parlant de son prochain rôle, Sabrina a déclaré: « J’ai hâte de donner vie à ces histoires réconfortantes aux côtés d’une équipe aussi merveilleuse. C’est juste la dose parfaite d’évasion dont nous avons tous besoin en ce moment. »

Pendant ce temps, l’acteur Tok a déclaré: « J’ai hâte de travailler aux côtés de Joanna, Bradley et Sabrina. Je suis incroyablement excité. J’espère que nous pourrons impressionner les fans des romans originaux avec notre version. »









ITV a également annoncé: « The Larkins est une nouvelle adaptation télévisée du roman de HE Bates The Darling Buds Of May, écrit par le scénariste de renom Simon Nye (Finding Alice, The Durrells, Men Behaving Badly) dans le but de capturer la chaleur, l’optimisme et l’évasion. de la famille Larkin pour une génération moderne. «

On attribue aux Darling Buds of May le lancement de la carrière de Catherine Zeta-Jones.







(Image: Daily Mirror)



Elle a joué dans la série comique de 1991 à 1993 et ​​son personnage Mariette a épousé son mari à l’écran Charley.

Catherine s’est rendue à Los Angeles après avoir quitté la série, où elle a été choisie pour des rôles dans Oceans Twelve, Trarapment et The Mask Of Zorro.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



La série est devenue l’un des plus grands programmes télévisés à avoir été diffusé et même battu Coronation Street à son apogée.

Une date pour les Larkins n’a pas encore été confirmée, mais il ne fait aucun doute que les fans vont l’adorer.

Il y aura six épisodes à venir sur ITV lorsque la série sera diffusée.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 3303.