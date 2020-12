Le drame d’époque produit par Shonda Rhimes est devenu le dernier spectacle digne de ce nom et a fait vibrer la langue sur tout, de la diversité de la distribution (Queen Charlotte de Grande-Bretagne est noire et jouée par l’actrice Golda Rosheuvel) à la question de savoir s’il y aura une deuxième saison.

Mais les scènes de sexe torrides ont également attiré l’attention du public et, selon l’une des stars de la série, les créer n’était pas aussi facile qu’elles le faisaient paraître.

Phoebe Dynevor joue le rôle principal de Daphne Bridgerton et a déclaré au magazine Grazia que la première scène qu’elle avait tournée était une scène graphique qu’un coordinateur de l’intimité avait aidé à planifier.

«Et c’était tellement génial, parce que c’était sûr et amusant: vous le chorégraphiez comme une cascade ou une danse», a-t-elle déclaré. «C’est fou pour moi que cela n’ait pas été là dans le passé. J’ai déjà fait des scènes de sexe avant que je ne peux pas croire que je l’ai fait: c’était il y a seulement cinq ou six ans, mais ce ne serait pas autorisé maintenant.

Basé sur le roman de 2000 « Le duc et moi » écrit par l’auteure de romance Julia Quinn, l’intrigue principale de la série comprend une relation interraciale « vont-ils ou ne veulent-ils pas » entre la jeune Miss Bridgerton et un duc, Simon Basset, interprété par des Britanniques. -L’acteur zimbabwéen Regé-Jean Page.

Dynevor a déclaré que Page était un « casting parfait » et avait un message pour ceux qui pensent qu’avoir des personnages noirs dans une série de l’ère Regency est irréaliste.

« Will Mondrick, le boxeur, est basé sur un vrai boxeur de l’époque », a-t-elle déclaré. « Et il y avait beaucoup de rumeurs – et beaucoup d’historiens disent encore – que la reine Charlotte était métisse. Le fait que nous n’ayons pas vu ces histoires racontées auparavant me semble insensé. »

Et ceux qui espèrent vraiment plus de saisons peuvent se réjouir du fait que le showrunner Chris Van Dusen a beaucoup de sources avec lesquelles travailler alors que Quinn a écrit une série de livres « Bridgerton ».