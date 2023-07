La star de Bridge to Terebithia, Bailee Madison, est méconnaissable 16 ans après le film familial déchirant

BAILEE Madison a l’air très différente plus d’une décennie après le film familial à succès.

La star joue depuis qu’elle n’a que 7 ans et est bien connue pour son adorable rôle dans le film à succès.

Bailee, qui a maintenant 23 ans, a joué la curieuse sœur cadette de Jess, May Belle Aarons.

La star est méconnaissable de nos jours, plus d’une décennie et demie plus tard.

Bailee berce maintenant les serrures blondes et les tenues chics – et n’a pas hésité à l’écran.

En mai, l’actrice a partagé une série d’adorables retours en arrière de son tournage lorsqu’elle était enfant.

Dans l’un des messages, elle pouvait être vue derrière une caméra et d’autres étaient embrassées par la favorite du film Salma Hayek.

Elle a écrit en légende : « Quelques petits bijoux de 2003… et quelques photos avec @salmahayek qui m’ont fait éclater le cœur.

« Reconnaissant ce dimanche pour tous les souvenirs et pour tous les cœurs aimants le long du chemin xxx.

Après avoir joué dans « Bridge to Terabithia » en 2007, l’actrice est apparue dans plusieurs émissions de télévision.

De « Wizards of Waverly Place » de Disney Channel et « Good Witch » de Hallmark Channel, Bailee a joué dans une variété de titres.

Elle a également joué dans un certain nombre de films, dont « Just Go With It », « Parental Guidance » et « A Cinderella Story: Starstruck ».

Plus récemment, Bailee a joué dans le redémarrage de HBO Max « Pretty Little Liars », « Original Sin ».

Bridge to Terabithia est un film dramatique fantastique, basé sur le roman populaire de 1977 du même nom de Katherine Paterson.

Le film tournait autour de l’amitié entre deux jeunes étrangers, Jesse Aarons (joué par Josh Hutcherson) et Leslie Burke (joué par AnnaSophia Robb), qui trouvent réconfort et aventure dans un monde imaginaire qu’ils créent appelé Terabithia.

