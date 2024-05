{{#rendered}} {{/rendered}}

Molly Ringwald a révélé qu’elle avait été « exploitée » au début de sa carrière à Hollywood.

Ringwald, 56 ans, a expliqué qu’elle s’était retrouvée dans des « situations douteuses » même si elle n’était pas « sortie en club » pendant son adolescence.

« Je n’ai jamais vraiment eu l’impression de faire partie d’une communauté quand j’étais à Hollywood, juste parce que j’étais si jeune, en fait », a déclaré Ringwald lors d’une apparition dans l’émission « WTF avec Marc Maron » Podcast. « Je n’aimais pas sortir en club. J’ai l’impression d’être plus sociable maintenant qu’à l’époque. J’étais tout simplement trop jeune. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Eh bien, vous avez de la chance de ne pas avoir été exploité ou de ne pas vous être retrouvé dans une sorte de situation horrible », a déclaré à Ringwald l’animateur Marc Maron, 60 ans.

MOLLY RINGWALD CRITIQUE SES FILMS DES ANNÉES 80 COMME « VRAIMENT TRÈS BLANCS » ET APPELLE QUE TOUS LES REMAKES SONT PLUS DIVERSIFIÉS

« Oh, on m’a abusé », a expliqué la star de « Pretty in Pink ». « Vous ne pouvez pas être une jeune actrice à Hollywood sans avoir de prédateurs. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Ringwald a utilisé son « incroyable instinct de survie et un surmoi assez important » pour « trouver un moyen de se protéger » lorsqu’elle se trouvait dans des « situations douteuses ».

Cependant, l’actrice a expliqué qu’elle avait tenté de « convaincre » sa fille de ne pas devenir comédienne pour éviter le même sort.

« Mais oui, ça peut être pénible », a-t-elle déclaré. « Et j’ai maintenant une fille de 20 ans qui se lance dans le même métier, même si j’ai tout fait pour la convaincre de faire autre chose. Et c’est dur. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Des années après avoir incarné des personnages tels que Clarie Standish dans « The Breakfast Club » et Samantha dans « Sixteen Candles », Ringwald ressent « différemment » les films des années 80.

« Quand j’ai fait ces films avec John Hughes, son intention n’était pas de faire « Porky’s » ou « Animal House » », a déclaré Ringwald auparavant. dit à NPR. « Mais je pense, comme tout le monde le dit, et je crois que c’est vrai, que les temps étaient différents et que ce qui était acceptable à l’époque l’est définitivement. [not] acceptable maintenant et cela n’aurait pas dû l’être à l’époque, mais c’est un peu comme ça que ça s’est passé. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Je ressens les films très différemment maintenant, et c’est une position difficile pour moi, car il y a beaucoup de choses que j’aime chez eux », a-t-elle ajouté. « Et bien sûr, je ne veux pas paraître ingrat envers John Hughes, mais je m’oppose à une grande partie de ce qu’il y a dans ces films. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ringwald a récemment regardé « The Breakfast Club » avec sa fille et a réfléchi au film dans une interview avec le Times.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Il y a beaucoup de choses que j’aime vraiment dans le film, mais il y a des éléments qui n’ont pas bien vieilli, comme le personnage de Judd Nelson, John Bender, qui harcèle essentiellement sexuellement mon personnage », a-t-elle déclaré. a déclaré au point de vente.

« Je suis heureux que nous puissions examiner cela et dire que les choses sont vraiment différentes maintenant. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS