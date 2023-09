La star de Brave Strictly, Amy Dowden, partage sa nouvelle mise à jour sur sa santé après s’être rasé les cheveux

AMY Dowden a partagé une nouvelle mise à jour sur sa santé au milieu de sa bataille contre le cancer.

La professionnelle de Strictly Come Dancing, 33 ans, a révélé en mai qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein.

Puis, après avoir subi une mastectomie un mois plus tard, elle a raconté comment les médecins avaient découvert un cancer ailleurs dans son corps.

La courageuse Amy a depuis commencé un traitement de chimiothérapie et a récemment pris la décision déchirante de se raser les cheveux.

Partageant une nouvelle mise à jour avec ses fans sur Instagram, la danseuse a déclaré : « Bonjour à tous. Donc le sang est bon, chimio jeudi.

« Alors on prépare un bouillon d’os et le matin on va faire des shots de gingembre et de citron.

« Évidemment, la nutrition est [always] vraiment important, peu importe lorsque vous suivez une chimiothérapie.

La favorite de la BBC – qui a rejoint Strictly en 2017 – a d’abord déclaré qu’elle voulait « garder mon identité » avec ses cheveux après avoir commencé la chimiothérapie, mais elle s’est réveillée avec la réalité qu’elle « se déchirait chaque jour ».

Mais après avoir pris la difficile décision de se raser les cheveux, Amy a insisté sur le fait qu’elle « apportait la normalité à une belle tête chauve ».

Elle a écrit : « Cela aussi passera.

« Prendre le contrôle – L’étape la plus difficile jusqu’à présent. J’ai fait de mon mieux pour le sauvegarder.

« Je sais que ce ne sont que des cheveux, mais ces derniers mois, on m’a enlevé tellement de choses qui m’ont fait ne pas me sentir comme Amy. »

Amy a ajouté : « Je me concentre maintenant, non pas sur les cheveux que je perds, mais sur les cheveux que je vais récupérer et sur la danse joyeuse, l’amateur de thé qui parle trop vite tout en faisant rouler tous les rrrrr qui sont toujours là à l’intérieur avec. ou sans cheveux !

« Depuis que j’ai pris les commandes, je sens que je vois désormais la ligne d’arrivée. Pour moi, c’était un obstacle auquel je ne pouvais même pas me résoudre à penser ou à parler.

« Je l’ai fait et j’ai aussi franchi la moitié du chemin de la chimio !

Je me sens responsabilisé et positif ! »

Amy était auparavant en partenariat avec James Bye d’EastEnders sur Strictly[/caption]