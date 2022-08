La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, savoure la cuisine traditionnelle du sud de l’Inde avec Nagarjuna et SS Rajamouli alors qu’il fait la promotion de son film à Chennai [Watch Video]

Ranbir Kapoor est actuellement à Chennai alors qu’il fait la promotion de son film le plus attendu Brahmastra avec Nagarjuna qui jouerait le rôle du père de l’acteur dans le film et le visage du cinéma SS Rajamouli. L’acteur a été vu en train de savourer de la nourriture traditionnelle du sud de l’Inde dans la ville et la vidéo de lui mangeant avec amour la nourriture sur des feuilles de bananier avec sa main devient virale et tout le monde apprécie les acteurs et le cinéaste pour sa simplicité, il y a une raison pour laquelle les gens peut résonner avec les étoiles du sud.