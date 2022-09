La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, réagit aux critiques sévères sur la grossesse de sa co-vedette et épouse Alia Bhatt ; dit: ‘C’est juste de la jalousie’

Alia Bhatt fait l’objet de critiques depuis qu’elle a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Plus tôt, elle a été accusée d’être tombée enceinte dans les deux mois suivant son mariage et plus tard, de nombreuses personnes ont pensé qu’elle utilisait sa grossesse comme un outil pour promouvoir son film Brahmastra. Alors qu’Alia est restée imperturbable face aux commentaires durs, son mari Ranbir Kapoor a réagi à la négativité autour de la grossesse de sa femme. Il a dit que toute critique autour d’Alia n’est que de la jalousie.

“Je pense que la façon dont elle s’est comportée tout au long de la commercialisation de ce film étant enceinte, étant dans l’état dans lequel elle est – je pense que vous ne devriez être inspiré que par cela. Toute sorte de critique n’est que jalousie et fauteurs de méfaits et stupidité et nous ne devrions pas prendre cela au sérieux”, a déclaré Ranbir à NDTV.

Non seulement cela, Ranbir ne pouvait pas arrêter de couvrir Alia de louanges. Selon lui, Alia est l’un des acteurs les plus importants de l’histoire du cinéma indien. Il a ajouté qu’elle se comporte bien à l’écran, son système de valeurs et ce qu’elle défend est quelque chose qu’il n’a jamais vu chez aucun autre homme ou femme.

Dans une autre interview, Ranbir, qui se vante généralement d’être indépendant et détaché, a admis être très dépendant d’Alia. Il a dit qu’il n’allait pas aux toilettes ni ne prenait rien s’il ne savait pas où se trouvait sa femme. Il veut qu’Alia soit à ses côtés tout le temps même s’ils sont assis tranquillement et ne font absolument rien.

Pendant ce temps, Brahmastra a apporté un soulagement à Bollywood en brisant sa période de sécheresse au box-office. Le réalisateur Ayan Mukerji, qui met en vedette Ranbir, Alia, Mouni Roy, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Shah Rukh Khan dans un camée spécial, a réussi à gagner plus de Rs 300 crore dans le monde tout en se rapprochant de la marque de Rs 200 crore sur le marché intérieur.