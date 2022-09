Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et l’équipe Brahmastra sont souriants, car leur aventure épique a bien cliqué parmi les masses. Ranbir a réagi à la réponse du public, Récemment, Ranbir et Ayan ont visité un cinéma pour surprendre les cinéphiles.

Après avoir interagi avec le public et cliqué sur des selfies avec eux, Ranbir a partagé son point de vue sur la collection Brahmastra. Dans une vidéo circulant sur Internet, Ranbir a été invité par paps à envoyer un message à ses fans. Kapoor a appelé Ayan avec lui et a dit: “Audience ka jo pyaar mila hai … uss se bada koi Brahmastra nahi hai. Nous sommes extrêmement heureux et fiers de ce garçon, homme, pour son dévouement, mehnat … maine life mein kabhi dekha nahi aisa dekha nahi hai.” Lors de la réception du public, Ranbir a ajouté : “Ils se dil se shukriya kehta hu. C’est ce que nous voulions. .”

Pour les non-initiés, le film a collecté Rs 75 crores le premier jour, et jusqu’à présent, le film a collecté Rs 160 crores dans le monde entier. Le film Brahmastra d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se porte très bien au box-office. Le film a mis fin à la course à vide de Bollywood et est en train de devenir l’un des films les plus appréciés de ces derniers temps. Selon le dernier post Instagram d’Ayan Mukerji, le film a rapporté Rs 160 crore en seulement deux jours.

Des célébrités de Bollywood, dont Hrithik Roshan, Janhvi Kapoor et Arjun Kapoor, ont également revu le film et fait l’éloge de l’équipe de Brahmastra. Après avoir regardé le film, Arjun Kapoor a partagé l’affiche d’Alia Bhatt et de la vedette de Ranbir Kapoor et a écrit : « Une aventure pour le grand écran… Une balade pas comme les autres…. J’ai adoré être dans une salle de cinéma et j’ai passé un super moment à regarder la vision de @ayan_mukerji prendre vie…..”