La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, fête son anniversaire avec ses fans et Alia Bhatt, la vidéo de coupe de gâteau devient virale

La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, a eu 40 ans mercredi, et l’acteur a eu une surprise réconfortante de la part de ses fans. L’acteur a été aperçu en train de quitter son immeuble, Vaastu, avec Alia Bhatt dans une voiture. Soudain, un troupeau de fans s’est rassemblé autour de sa voiture, et ils se sont approchés de l’acteur pour lui souhaiter son anniversaire.

Ranbir a baissé la vitre de sa voiture et a salué les fans. Les fans excités lui ont souhaité, posé pour un selfie et présenté un gâteau à l’acteur. Kapoor a ensuite coupé le gâteau pour ses admirateurs. Une fille a même salué Alia et l’actrice a accueilli les souhaits.

Dès que la vidéo a été diffusée en ligne, elle est devenue virale instantanément. Plusieurs de ses fans ont célébré son anniversaire en écrivant Joyeux anniversaire RK dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : “Yasssss nous l’avons rencontré aujourd’hui n il coupe le gâteau que nous lui avons acheté.” Un autre utilisateur a écrit : “Les gens qui sourient toujours rendent non seulement leur propre vie plus joyeuse, mais qui plus est, ils sont plus productifs dans leur travail et ont de plus grandes capacités. Joyeux anniversaire Rk.” Alors que quelques internautes se sont même moqués de lui pour rester à l’intérieur de la voiture et ne pas sortir pour les fans, “être assis à l’intérieur de la voiture n’est pas appelé une fête.” Un autre internaute a écrit : “Quel beau geste de RK avec les médias”.

Plus tôt dans la journée, Alia Bhatt a partagé un aperçu de la fête d’anniversaire de son mari Ranbir Kapoor sur Instagram. Partageant la photo, elle a écrit, “happy 40 baby” avec des emoji coeur jaune. La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, a félicité sa femme Alia Bhatt pour son dévouement aux promotions du film. L’acteur a félicité Alia pour avoir voyagé à travers le pays pour ses films Darlings et les promotions de Brahmastra pendant sa grossesse. Sur le plan du travail, Brahmastra Part One: Shiva de Ranbir et Alia est devenu l’un des plus gros succès de 2022.