La star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, brise le silence sur les raisons pour lesquelles sa dernière sortie, Shamshera, a échoué ; dit : “Le contenu n’était pas bon”

Ranbir Kapoor a fait son retour après un écart de quatre ans avec Shamshera qui mettait également en vedette Sanjay Dutt et Vaani Kapoor. Le film a reçu des critiques majoritairement négatives et est devenu un désastre au box-office. Il vient de collecter Rs. 42,48 crores. Maintenant, Ranbir Kapoor se prépare pour la sortie de Brahmastra qui met également en vedette Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna et Mouni Roy. La bande-annonce, les chansons et les promotions du film ont reçu une excellente réponse, et selon les rapports de réservation anticipés, le film va prendre une ouverture exceptionnelle au box-office.

Récemment, Ranbir, Alia et Ayan se sont rendus à Delhi pour les promotions de Brahmastra. Lors de la conférence de presse, lorsque Ranbir a été interrogé sur l’échec de Shamshera, il a déclaré que si le film ne fonctionnait pas au box-office, cela signifiait que le public ne l’aimait pas. Il a en outre déclaré: “Le film n’a pas fonctionné car le contenu n’était pas bon.”

Peu d’acteurs parlent ouvertement de l’échec de leur film. Mais, Ranbir Kapoor sait clairement que sa dernière sortie Shamshera a été un désastre au box-office, et c’est pourquoi il reconnaît son échec.

2022 n’a pas été une grande année pour l’industrie cinématographique hindi. De nombreux biggies comme Shamshera, Runway 34, Samrat Prithviraj, Laal Singh Chaddha, Raksha Bandhan et d’autres n’ont pas réussi à se faire une place au box-office. Maintenant, tous les regards sont tournés vers Brahmastra. Les réalisateurs ont tout mis en œuvre pour promouvoir le film. De Mumbai à Delhi en passant par Hyderabad, des promotions ont eu lieu dans de nombreuses villes. Récemment, Ranbir, Alia et Ayan ont également visité Ujjain, et le cinéaste y a fait une puja au temple de Mahakaleshwar.

Une force imparable d’anciens astras indiens qui arrivent sur les grands écrans près de chez vous en seulement deux jours ! Réservez vos billets pour #Brahmastra à présent!!!? pic.twitter.com/QiLngzwSZ5 Karan Johar (@karanjohar) 7 septembre 2022

Eh bien, les rapports récents suggèrent que la réservation à l’avance de Brahmastra est si bonne qu’il pourrait prendre une ouverture de Rs. 30 crore, et ce serait tout simplement incroyable. Espérons que Brahmastra mette fin à la période de sécheresse de Bollywood au box-office.