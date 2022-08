La star de Brahmastra, Nagarjuna Akkineni, fait une promesse spéciale aux fans en les remerciant pour leurs vœux sincères à l’occasion de son anniversaire

C’était Nagarjuna Akkinenil’anniversaire d’hier. Le beau gosse a eu 63 ans ! Peux-tu le croire? La Bigg Boss Telugu l’hôte semble vieillir à l’envers et comment ! Les fans de Nagarjuna ont célébré son anniversaire avec enthousiasme comme ils le font chaque année. De l’organisation des tendances Twitter à l’honorer et à le couvrir d’amour pour son anniversaire. Nagarjuna a reçu des messages et des appels de sa famille, de ses amis et de ses sympathisants tout au long de la journée et l’acteur s’est senti vraiment touché par tout l’amour qui lui a été versé. Et maintenant, le Brahmasta L’acteur a un message spécial pour les fans et une promesse également.

La promesse spéciale de Nagarjuna aux fans

Nagarjuna Akkineni a tourné une vidéo spéciale remerciant tous les fans pour leurs souhaits et messages sincères pour lui à l’occasion de son anniversaire. Il a révélé qu’il était touché par toutes les campagnes sur les réseaux sociaux qui ont été organisées pour le faire se sentir spécial en cette journée spéciale. Et parallèlement à cela, Nagarjuna Akkineni a promis de continuer à divertir les fans à travers ses films et d’autres projets. Il a partagé que septembre et octobre vont être une course folle car il n’a pas seulement Bigg Boss mais aussi Brahmastra et plus tard The Ghost. Nagarjuna Akkineni lui-même est ravi de ses projets et a hâte de vous divertir. Regardez la vidéo ici:

Célébrations de l’anniversaire de Nagarjuna à la maison

L’épouse de Nagarjuna Akkineni, Amala Akkineni, a utilisé sa poignée de médias sociaux et a publié une photo des célébrations d’anniversaire du beau gosse. Nagarjuna, Akhil et Amala ont posé pour la photo qui comprenait également des gâteaux. Elle a dit que la journée spéciale devait se terminer sur une note spéciale et a souhaité à son “mari chéri” le jour de son anniversaire. Elle a également remercié les fans et les sympathisants pour leurs bénédictions et leur amour.

Nagarjuna joue Guru dans Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra. C’est un film d’Ayan Mukerji qui a également d’autres stars de Bollywood. Son prochain est The Ghost de Praveen Sattaru.