La star de Brahmastra, Alia Bhatt, séduit les internautes avec son geste pour les paps, l’éclat de la grossesse de l’actrice est incontournable

Alia Bhatt a toujours impressionné le public avec sa performance, maintenant elle gagne les cœurs pour avoir honoré la maternité au sommet de sa carrière. Bhatt a récemment été repéré par les photographes des médias, et l’actrice de Gangubai Kathiawadi a posé pour les papas avec grâce.

Bhatt avait l’air charmante dans un crop top bleu avec une veste, et son éclat de grossesse était incontournable. Pendant la séance photo, les paparazzi ont pris le plus grand soin en la cliquant, et ils ont même posé des questions sur son bien-être. Même l’actrice s’est montrée inquiète pour les paps, et ce geste a conquis les internautes.

Peu de temps après la diffusion de cette vidéo, de nombreux internautes ont apprécié la nature douce d’Alia. Un internaute a ajouté : “Il est toujours tellement gentil avec des bouillies qui ont l’air époustouflantes.” Un autre internaute a ajouté : “Tellement mignon mon cher. Très beau.” Un internaute a noté, “Doux et humble comme toujours.” Une utilisatrice a affirmé : “Ne mentons pas, elle est plus belle maintenant qu’elle est enceinte..” Une autre utilisatrice a affirmé : “J’adore la façon dont les papas s’inquiètent pour elle.” L’un des utilisateurs a affirmé: “kisiko soeur ki tarah à kisi ko beti ki tarah s’occupe de la princesse indienne ke liye .. kisiki nazar na lage ..”

Récemment, Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et le réalisateur Ayan Mukerji ont participé à un YouTube Live où ils ont discuté de Brahmastra. Dans le cadre de la promotion Brahmastra, les acteurs Ranbir Kapoor, Alia Bhatt et le réalisateur Ayan Mukerji se sont récemment réunis pour un YouTube Live. Plusieurs des vidéos de l’interview sont devenues populaires en ligne. Le trio a discuté de leur nouveau film et a expliqué pourquoi ils n’en font pas une publicité agressive.

La future maman Alia a répondu: “Nous ferons la promotion du film, et nous serons partout, mais si la question que vous posez est pourquoi nous ne sommes pas phailod partout, en ce moment, notre objectif est …” Ranbir a alors pointé le bébé d’Alia bosse et a dit: “Eh bien, je peux dire que quelqu’un a phailod.” Les internautes n’ont pas aimé le commentaire de Ranbir, et il l’a suivi. Brahmastra sortira dans les cinémas le 9 septembre.