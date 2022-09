La future maman Alia Bhatt, qui célèbre le succès de sa dernière sortie Brahmastra, a été aperçue devant le bureau de Dharma Productions de Karan Johar le dimanche 11 septembre, et son doux geste envers les paparazzi a conquis le cœur des internautes.

L’actrice de l’étudiante de l’année s’est excusée auprès des photographes car elle ne pouvait pas sortir de sa voiture pour poser pour les photos et on l’a entendue dire : “Désolé principal chal nahi sakti naa” dans la vidéo partagée par le célèbre compte paparazzi Viral Bhayani . Alia avait l’air jolie et charmante dans la vidéo qui est maintenant devenue virale sur Internet.

Les internautes se sont rendus dans la section des commentaires et n’ont pas pu s’empêcher de faire l’éloge de l’actrice Raazi. Un utilisateur d’Instagram a commenté : “Wow, adorable Alia chérie. Très belle”, tandis qu’un autre a écrit : “Elle est si gentille !”. Beaucoup d’autres l’appelaient aussi la plus jolie et la plus humble.





Alia a connu une année extrêmement réussie puisque Brahmastra est son quatrième film cette année après le succès tonitruant de Gangubai Kathiawadi de Sanjay Leela Bhansali et RRR de SS Rajamouli. Elle a séduit le public et les critiques avec sa performance dans Darlings, qui est sorti directement sur Netflix le mois dernier.

L’épopée d’aventure fantastique d’Ayan Mukerji est encore plus spéciale pour Alia car c’est la première fois qu’elle partage l’espace de l’écran avec son mari l’acteur Ranbir Kapoor, avec qui elle s’est mariée en avril de cette année, sur grand écran et c’était sur les décors de Brahmastra lui-même dont les deux acteurs sont tombés amoureux.

Pendant ce temps, à part Ranbir et Alia, Brahmastra présente Amitabh Bachchan, Mouni Roy et Nagarjuna dans des rôles clés avec Shah Rukh Khan faisant une apparition. Le spectacle visuel à gros budget se déroule dans des salles en 2D, 3D et IMAX 3D en langues hindi, tamoule, télougou, malayalam et kannada.