Ranbir Kapoor, vedette d’Alia Bhatt Brahmastra Part One: Shiva a fait le bonheur des cinéphiles, et Alia Bhatt en a partagé les preuves. Alors que le film monte haut, Bhatt a partagé quelques instants de la projection à différents endroits. Alia a partagé les vidéos de célébration du film, montrant que le film reçoit l’amour même de la région du Sud.

Dans l’une des vidéos, on peut entendre des huées et des cris alors que Ranbir danse sur Dance Ka Bhoot. Le clip est tiré de la version doublée Telugu, et Alia a ajouté à ses histoires.

Regardez la vidéo







Dans une autre vidéo, nous pouvons voir comment le public réagit à l’une des séquences d’action cruciales du film. Dans le film, dès que Ranbir se réveille avec ses pouvoirs, tout ce que nous pouvons entendre est des hululements et des sifflements.

Voici la vidéo







Enfin, voici la réaction du public à la chanson Kesariya. Ce clip est également tiré de la version Telugu.

Regardez la vidéo







Le film Brahmastra d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se porte très bien au box-office. Le film a mis fin à la course à vide de Bollywood et est en train de devenir l’un des films les plus appréciés de ces derniers temps.

Selon le dernier post Instagram d’Ayan Mukerji, le film a rapporté Rs 160 crore en seulement deux jours. Des célébrités de Bollywood, dont Hrithik Roshan, Janhvi Kapoor et Arjun Kapoor, ont également revu le film et fait l’éloge de l’équipe de Brahmastra. Après avoir regardé le film, Arjun Kapoor a partagé l’affiche d’Alia Bhatt et de la vedette de Ranbir Kapoor et a écrit : « Une aventure pour le grand écran… Une balade pas comme les autres…. J’ai adoré être dans une salle de cinéma et j’ai passé un super moment à regarder la vision de @ayan_mukerji prendre vie…..”

Il a ajouté: “Mes 2 acteurs et humains préférés ont mis le feu à l’écran 9littérairement) Alia Bhatt et Ranbir Kapoor. De l’émergence surprise de King Khans (j’ai adoré) aux séquences d’action de nag sirs en passant par la partition et la musique de @ipritamofficial dadas, celle-ci est une expérience cinématographique à coup sûr….