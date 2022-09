Les stars de Brahmastra, Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, répandent également l’amour à l’écran et hors écran. Leur film met le feu au box-office, et le duo réel se fixe également des “objectifs de couple” dans le monde numérique.

Récemment, l’équipe Brahmastra, Ranbir, Alia, Nagarjuna et le réalisateur Ayan Mukerji ont été repérés au bureau du producteur Karan Johar. L’équipe était souriante et ils ont posé gracieusement pour les papas. L’une des vidéos met le feu à Internet, car elle capture “l’amour” d’Alia pour son mari Ranbir. Dans la vidéo, Alia posait avec Ranbir, et soudain la première s’est déplacée vers la seconde et a fixé sa coiffure. Le moment avait des vibrations “Kesariya” et la vidéo est instantanément devenue virale.

Voir la vidéo







Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la vidéo est devenue virale en un rien de temps et les internautes sont impressionnés par leur chimie. Un internaute a écrit, “très humble”. Un autre internaute les a appelés “mes chéris”. Un utilisateur a écrit : “Mujhe rabir aur alia ko dekhkar tejran ki yaad aa rahe hain #tejran tu nous manques tellement.” Un autre utilisateur a écrit : “Alia same #tejasswiprakash ki tarah portant hain jaise woh #karankundrra ki care karti hain ranbir alia ko dekh kar #tejran ki yaad aa gaye.” L’un des internautes a ajouté : ” Espérons et prions ki Ranbir alia ki respecte kare uske sacrifice ki aur uske pyar ki elle a montré qu’elle aime Ranbir… maintenant c’est au tour de Ranbir de le rendre éternel.”

Sur le front du box-office, après être devenu le premier film de Bollywood à diriger le palmarès mondial des box avec des gains de Rs 225 crore le week-end d’ouverture, Brahmastra a même franchi la barre des Rs 150 crore dans les collections nettes en Inde le cinquième jour, selon le rapport de Bollywood Hungama.

Le rapport indiquait que le film avait collecté Rs 12,75 à Rs. 13,75 crore le mardi 13 septembre portant le total des collections à Rs 150,50 crore. On estime également que l’artiste à gros budget terminera sa semaine d’ouverture avec Rs 170 crore en Inde la première semaine et entrera dans le club Rs 200 crore le deuxième week-end.