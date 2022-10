La star de Brahmastra, Alia Bhatt, est magnifique dans une robe métallique en cuivre, les photos deviennent virales

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt, qui attend son premier enfant avec son mari Ranbir Kapoor, a stupéfié tout le monde lorsqu’elle a déposé ses photos sexy dans une robe métallique cuivrée sur Instagram, dimanche.

L’actrice de Brahmastra est magnifique sur toutes les photos qui deviennent virales sur les réseaux sociaux. Zoya Akhtar et Malaika Arora ont également réagi aux images et ont laissé tomber des emojis de cœur sous le message. Inutile de dire qu’Alia ne manque jamais de nous impressionner avec son look.

Regarde:







Alia Bhatt est maintenant également entrepreneure de la marque de vêtements de maternité. La future maman Alia Bhatt a récemment lancé sa ligne de vêtements, et avec cela, elle a révolutionné la mode de la maternité.

Alia a annoncé cet exploit sur son Instagram et a également partagé une histoire intéressante derrière la vision de sa nouvelle entreprise. La marque de maternité d’Alia alliera sécurité et beauté. Les tenues sont élégantes et adaptées au corps en même temps. Sur elle, Instagram Alia a écrit : “Il y a deux ans, j’ai lancé une marque de vêtements pour enfants. Tout le monde m’a demandé pourquoi je faisais une marque pour enfants alors que je n’avais pas d’enfants. Maintenant, je lance ma propre ligne de vêtements de maternité. Je ne pense pas que quiconque demandera pourquoi, mais laissez-moi vous dire quand même.

Voici Alia expliquant sa vision













L’initiation ou la naissance de la ligne de vêtements a commencé après qu’Alia enceinte ait ressenti un besoin urgent de changement dans sa garde-robe. “Ce n’est pas comme si j’avais déjà acheté des vêtements de maternité auparavant. Mais quand j’ai commencé, j’étais submergée. Vous ne savez pas à quoi vous ressemblerez ou vous sentirez au cours des prochains mois et soyons honnêtes, ne soyez pas pouvoir trouver la bonne chose ou porter peut être stressant.” Bhatt a en outre plaisanté en disant qu’après avoir été dans un tiff, elle avait même pensé à faire une descente dans la garde-robe de son mari Ranbir Kapoor. “Est-ce que j’achète des marques que je porte déjà mais dans une taille plus grande ? Dois-je faire une descente dans la garde-robe de Ranbir ? Et ce n’est pas parce que mon corps change que mon sens du style doit le faire, n’est-ce pas ?”

Après avoir fait face à cette lutte, Alia a décidé de s’aventurer également dans la ligne de vêtements. “Alors j’ai commencé mon style personnel, plus adapté aux bosses. J’ai ajouté de l’élastique à mes jeans préférés, conçu des chemises que je n’avais pas à partager avec mon mari et porté des robes fluides pour ne pas inviter à toucher le ventre non désiré. Le confort a pris le pas sur les “apparences d’aéroport”. Ce qui a commencé alors que j’essayais de combler un vide dans ma garde-robe existante, a conduit à toute une collection de maternité.” Bhatt a conclu en disant qu’elle donnerait un aperçu de sa marque le vendredi 1er octobre. Sur le front du travail, Alia a été vue pour la dernière fois dans Brahmastra Part One: Shiva. Ensuite, Bhatt sera vu avec Ranveer Singh dans Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.