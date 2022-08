La star de Brahmastra Alia Bhatt chante Kesariya pendant la promotion du film, la réaction de Ranbir Kapoor gagne le cœur des internautes

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt sont très occupés à promouvoir leur prochain film Brahmastra. Récemment, la paire a été vue à l’IIT Bombay, quand Alia a montré ses talents de chanteuse. Alors que le public l’applaudissait, Alia a chanté la chanson Brahmastra Kesariya. Ranbir, qui était assis à côté d’Alia, a également applaudi en regardant affectueusement sa femme.

Alia avait également déposé des photos de son look pour la promotion. Elle l’a légendé, “IIT Bombay .. nous voilà !!! grâce aux promotions, je peux au moins dire fièrement que je suis entré dans l’IIT (pendant une heure) le 9 septembre – BRAHMĀSTRA.

Kesariya, composé par Pritam, écrit par Amitabh Bhattacharya et chanté par Arijit Singh, a été trollé en raison des mots « Love Storiyaan » dans ses paroles. Alia a répondu à cette critique lorsque l’actrice était à Delhi récemment pour lancer la chanson La Ilaaj de Darlings.

S’adressant aux médias, l’actrice de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani a déclaré : “Gaana numéro un pe hai, toh main kyun plain karun ! (La chanson est numéro un dans les charts, alors pourquoi devrais-je me plaindre).” Et elle a raison, Kesariya est en tête des classements musicaux depuis son lancement.

Plus tôt, même Ranbir Kapoor avait également réagi aux mèmes faits sur la chanson alors qu’il faisait la promotion de sa dernière sortie Shamshera, qui s’est avérée être un échec au box-office, et Ayan Mukerji, directeur de Brahmastra Part One: Shiva, avait défendu les paroles .

Lors de la promotion de Shamshera, Ranbir s’est adressé à India.com et a déclaré : “Vous voyez, en tant que cinéastes et artistes, nous créons quelque chose et c’est au public de le recevoir comme il le fait… Nous sommes très excités par la chanson et elle a beaucoup d’amour. Aujourd’hui, les mèmes et la pêche à la traîne font tous partie de la vie. l’effort est. Brahmastra sortira en salles le 9 septembre.