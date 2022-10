La star de Brahmastra, Alia Bhatt, adopte le style de grossesse dans une robe fluide aux teintes claires

L’actrice de Bollywood Alia Bhatt, qui attend son premier enfant avec l’acteur de Brahmastra et son mari Ranbir Kapoor, est l’une des actrices les plus glamour. La future maman Alia Bhatt met désormais le confort au premier plan en ce qui concerne ses tenues.

Quelques jours après avoir annoncé sa ligne de vêtements de maternité Edamamma, Alia, lundi soir, a été aperçue à l’aéroport de Mumbai dans une robe fluide aux teintes claires qui a l’air absolument confortable. Elle a associé la robe facile à porter avec des mules Louis Vuitton noires. Elle a gardé ses cheveux ouverts et n’a pas oublié de porter un masque. Alia était à Singapour pour recevoir le prix Time100. Elle est rentrée en Inde lundi soir. La future maman a prononcé un discours impressionnant sur sa vulnérabilité et l’acceptation de ses défauts. Elle a également crié à son bébé à naître, qui “a donné des coups de pied sans relâche” pendant tout le discours.





“Je pense qu’il y a 10 ans, quand j’ai commencé à travailler, je ne pensais qu’à la façon dont j’allais un jour conquérir le monde. Comment tout le monde, partout, saurait qui je suis et à quel point je suis travailleur, talentueux, intelligent, brillant et sans défaut. Je Je voulais être parfaite et je voulais que le monde le sache”, a déclaré Alia dans son discours. Cependant, elle a admis qu’elle ne savait pas comment elle avait finalement réussi ce qu’elle avait fait”, a-t-elle déclaré.

“Ce soir, je veux prendre un moment avec vous tous pour célébrer mes défauts ainsi que mes forces. Par exemple, je suis nul en orthographe. Genre, vraiment mauvais. Mais je sais quoi dire à quelqu’un qui est vulnérable. Je n’ai aucun sens de la géographie. Zéro. Je ne reçois pas de directions. Mais j’ai un profond sens du respect et de la considération pour les différentes cultures. Mes connaissances générales sont largement connues pour être faibles. Mais mon intelligence émotionnelle est quelque chose que j’ai travaillé vraiment difficile à cultiver. J’ai tendance à être dure avec moi-même en ce qui concerne mon poids et mon apparence. Mais je ne dis jamais non aux frites parce que, vous savez, YOLO (On ne vit qu’une fois)”, a-t-elle ajouté.

Alia a exprimé sa gratitude aux membres de sa famille pour être toujours avec elle. “Merci à vous tous de m’avoir patiemment écouté. Merci à mon équipe, d’être constamment là pour moi. Merci à ma famille, ma mère (Soni Razdan) de m’avoir amené sur cette planète, mon père (Mahesh Bhatt ) ; ma sœur Shaheen Bhatt, qui m’a aidé à mettre des mots sur mes propos ; mon mari Ranbir Kapoor. Je dois leur donner des récompenses séparées pour m’avoir supporté au quotidien”, a-t-elle plaisanté. “Et enfin, quand il s’agit d’avoir un impact, j’espère que je pourrai continuer à le faire de toutes les manières possibles. Mais pour l’instant, ce soir, ce prix a vraiment eu un impact sur moi – moi et mon petit, qui a m’a donné des coups de pied sans relâche tout au long de ce discours. Merci beaucoup”, a-t-elle conclu. Alia et Ranbir Kapoor ont annoncé leur grossesse en juin de cette année.