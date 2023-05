La star de « Brady Bunch », Susan Olsen, aborde la rumeur de l’affaire du casting, le canular de la mort: « Je n’aime pas l’implication »

Susan Olsen veut remettre les pendules à l’heure à propos d’une prétendue connexion sur le plateau impliquant sa famille de télévision impeccable.

L’ancienne enfant star, qui a joué le célèbre rôle de Cindy Brady dans « The Brady Bunch », a été confrontée à de nombreuses rumeurs loufoques sur la sitcom à succès des années 1970. Cependant, il y en a un en particulier, impliquant sa mère à la télévision Carol Brady et son frère à l’écran Greg Brady avec lesquels elle a contesté au fil des ans.

« Je n’aimais pas les rumeurs selon lesquelles Florence Henderson et Barry Williams avaient eu une liaison », a déclaré Olsen à Fox News Digital à propos de ses co-stars.

« Barry avait le béguin pour elle », a précisé la femme de 61 ans. « Elle était très gentille avec lui. Elle l’a laissé l’emmener pour son anniversaire. Donc je n’aime pas l’implication qui a été là-bas, que quelque chose se passait avec eux. Il ne se passait rien avec eux sauf pour respect et amour mutuels. »

La matriarche bien-aimée, décédée en 2016 à l’âge de 82 ans, avait déjà parlé de la sortie.

« Il avait le béguin pour moi, et il m’a demandé un rendez-vous, que je n’oublierai jamais », a déclaré l’actrice au magazine People en 1991. « Il était trop jeune pour conduire, alors son frère aîné l’a amené à mon hôtel. , puis je nous ai conduits à l’Ambassador Hotel de Los Angeles, où nous avons vu un chanteur. C’était tellement gentil parce que Barry s’est assuré que nous avions une bonne table.

« Après le spectacle, son frère est venu le chercher et l’a ramené à la maison », a expliqué Henderson à l’époque. « Le béguin était une chose très sérieuse pour lui, donc je n’ai jamais été condescendant. Je l’aimais certainement aussi, mais je n’étais pas exactement la Cher de la télé maman. »

Williams a également parlé de l’histoire d’une charmante dame dans son livre « Growing Up Brady ». Dans ce document, l’acteur a insisté sur le fait que la date n’était rien de plus qu’un dîner mémorable.

« Lorsque ces petites choses appelées hormones commencent à faire effet, vous êtes excité même par des objets inanimés », a-t-il écrit, cité par le point de vente. « Ce n’était pas que je cherchais à coucher avec elle. Je voulais juste passer du temps avec elle. C’était flatteur qu’elle m’accorde la moindre attention. »

Une autre rumeur qu’Olsen a hâte de mettre au lit est celle concernant sa mort.

« C’est à peu près une invention, » gloussa-t-elle avant de devenir sérieuse. « Il y avait en fait une jeune fille nommée Susan Olsen qui a coincé son manteau dans la porte d’un bus et a été traînée sur plusieurs pâtés de maisons et est morte. Et une source d’information sur la côte Est a rapporté que c’était moi. Et il y avait toujours des rumeurs selon lesquelles je était mort… Cela m’a fait me sentir comme Paul McCartney parce que c’était en même temps qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles Paul McCartney était mort.

« Les rumeurs de ma mort sont de grossières exagérations », a-t-elle ajouté.

Olsen a récemment soutenu Le musée d’Hollywood pour son hommage aux Motion Picture Mothers. L’exposition est ouverte au public jusqu’au 4 juin. L’association à but non lucratif a été créée en 1939 en tant que petit groupe social de femmes dont les enfants étaient impliqués dans le showbiz. Marilyn Mathers, la mère de la star de « Leave It to Beaver », Jerry Mathers, est présidente de l’organisation.

La mère d’Olsen était membre des Motion Picture Mothers bien avant de poursuivre une carrière d’actrice. Ses frères et sœurs avaient déjà fait leur marque à Hollywood.

Malgré le succès de l’émission, Olsen a admis qu’elle avait du mal à être sous les projecteurs des médias.

« La célébrité était la partie que je n’aimais pas », a-t-elle expliqué. « J’aimais le travail. J’aimais mes camarades de casting. J’aimais vraiment l’industrie. J’aimais vraiment ce que je faisais. J’étais un enfant qui voulait un travail. [But] la célébrité pour moi était stupide. Juste vraiment, vraiment ridicule. C’était comme de l’or du fou. »

« Peu de temps après la première de la série, je suis allée chez mon oncle, un professeur de théâtre à Palo Alto », a-t-elle déclaré. « Il enseignait au lycée, et il avait ces productions vraiment extravagantes. Et nous sommes allés dans le nord pour assister à l’une de ses productions. J’ai été reconnu dans le public et j’ai été assailli. Ils ont dû appeler la police pour me faire sortir. C’était cette immense foule de gens. J’avais vu un adulte qui [said], ‘Oh regarde, son petit visage est rouge. Elle ne peut pas respirer – ici, signez-en un de plus [autograph].’ C’était très, très effrayant. Je n’ai pas aimé. J’étais prêt à quitter la série. »

Olsen a partagé qu’elle avait appris plus tard que les fans l’avaient harcelée « par amour » pour son personnage – mais cela n’a pas facilité les choses.

« J’enseigne le théâtre aux enfants », a expliqué Olsen. « Je dis: ‘Qu’est-ce que tu veux?’ Et ils disent : ‘Je veux être célèbre !’ et je me dis : « Non, non, non, ce n’est pas ce que tu veux. Tu veux faire du bon travail. Et la célébrité est le sous-produit du bon travail. » »

En surface, « The Brady Bunch » ressemblait à une autre sitcom télévisée inoffensive sur une famille vivant dans une banlieue américaine et se retrouvant dans une situation idiote différente chaque semaine. Bien après avoir terminé sa diffusion initiale en 1974, l’émission a trouvé un écho auprès du public et elle est revenue à la télévision sous diverses formes encore et encore, notamment « The Brady Bunch Hour » en 1977, « The Brady Brides » en 1981 et « The Bradys » en 1990. Il a également été vu à l’infini dans les rediffusions.

Créée en 1969, elle a également été parmi les premières émissions à présenter la famille recomposée à la télévision. Comme sa chanson thème le rappelait chaque semaine aux téléspectateurs, Carol de Henderson était une mère célibataire élevant trois filles lorsqu’elle a rencontré son mari à la télévision, Mike Brady de Robert Reed, un père célibataire qui élevait trois garçons. Les huit d’entre eux sont devenus « The Brady Bunch », avec une femme de ménage excentrique, jouée par Ann B. Davis, jetée dans le mélange.

Olsen a déclaré que ses parents, comme ceux de la télévision, étaient déterminés à donner à leurs enfants une éducation aussi normale que possible.

« Tous les six [Brady kids]à l’exception de [co-star] Veille [Plumb] qui fréquentait déjà une école privée est retournée à l’école publique régulière quand nous ne tournions pas », a-t-elle expliqué. « Nous avons tous essayé de rester aussi normaux que possible… C’était très important pour moi. Et j’ai fait promettre à ma mère que si j’étais bloqué et que les choses commençaient à me monter à la tête, elle me retirerait de l’entreprise. »

« Beaucoup de ces histoires tristes dont vous entendez parler [concerning child stars] sont vraiment le produit de parents qui ont poussé leurs enfants dans l’entreprise », a-t-elle poursuivi. « J’avais un père qui essayait constamment de me soudoyer pour m’en sortir. Il disait : ‘Je vais te trouver un cheval – s’il te plaît, laisse cette affaire stupide derrière toi’. Il voulait que j’aille à l’école et que je sois un enfant normal. Mes parents ne me poussaient pas du tout. J’ai dû me battre pour mon droit de rester, de faire partie du spectacle. Je me souviens d’avoir dit à mon père : « Je comprends que tu penses que ma vie est anormale maintenant, mais penses-tu que ça va me faire du bien de voir qu’il y a un spectacle le vendredi soir auquel j’assistais, et je ne suis pas dedans ça plus ? Ça va être assez horrible aussi.' »

Olsen a déclaré qu’après la fin de « The Brady Bunch », elle avait hâte de fléchir son muscle d’acteur. Même lorsque les caméras ont cessé de tourner, Reed était une figure paternelle passionnée qui a offert son soutien.

« Il a écrit l’une des deux lettres de recommandation pour me faire entrer à l’American Academy of Dramatic Arts », a-t-elle révélé. « Il m’a aussi proposé sa maison. Il vivait à Pasadena, l’école est à Pasadena. Et il a dit : ‘Susan, si tu veux vivre avec moi, tu es la bienvenue ici.’… Robert était tout simplement merveilleux. un amoureux. Il s’est pris d’amour et s’est intéressé à nous comme si nous étions ses enfants.

Cependant, Olsen a déclaré avoir vu l’écriture sur le mur à 23 ans. Après avoir été typée, elle a décidé de s’éloigner du showbiz.

« Je suis allée à l’Académie… en pensant que je continuerais parce que je n’utilisais pas vraiment mon imagination », a-t-elle déclaré. « Je voulais vraiment briser le moule. Je faisais de mon mieux lors d’auditions pendant que je jouais des toxicomanes ou des meurtriers à la hache – des choses comme ça. Et ils disaient: » Tu es vraiment bon, mais nous ne pouvons tout simplement pas Jetez Cindy Brady dans ce rôle. Et c’est comme, si je ne peux pas faire les trucs charnus que je veux faire, pourquoi est-ce que je fais ça ? »

Aujourd’hui, Olsen a déclaré qu’elle avait un lien étroit avec les autres enfants « Brady ». Reed est décédé en 1992 à 59 ans et Davis est décédé en 2014 à 88 ans.

« Je pense que le plus grand secret derrière ‘The Brady Bunch’ est que [creator] Sherwood Schwartz a choisi des gens intéressants, qui s’entendaient très bien et qui avaient une grande famille », a-t-elle expliqué. « Il s’est assuré que nous avions tous de bons parents. Et l’amour que vous voyez entre nous tous – c’est absolument authentique. Je ne pense pas qu’on puisse tromper un public très longtemps. Je pense que la raison pour laquelle les gens nous aimaient, c’est qu’ils savaient que nous nous aimions. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.