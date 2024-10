La star de « Brady Bunch » « heureuse d’être sobre » après avoir lutté contre la toxicomanie

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Maureen McCormick est sobre depuis plus de 40 ans – et elle ne voudrait pas qu’il en soit autrement.

L’ancienne enfant star, qui a incarné Marcia Brady dans la sitcom « The Brady Bunch » des années 1970, a déclaré qu’elle se sentait « incroyablement chanceuse » d’avoir retrouvé la sobriété après être tombée dans la toxicomanie après la fin de la série.

« Ce n’est pas facile du tout au début, mais ça s’améliore de jour en jour », a récemment déclaré l’homme de 68 ans. Nous chaque semaine.

BARRY WILLIAMS DIT LES COSTARS DE ‘BRADY BUNCH’ ‘TOUS BRANCHÉS LES UNS AUX AUTRES’

« Je suis tellement heureuse d’être sobre et d’être vraiment claire et bien dans ma peau », a noté l’actrice.

McCormick a souligné que la sobriété « était tout pour moi ». Elle a partagé que son mari, Michael Cummings, l’avait aidée à se abstenir. Le couple s’est marié en 1985 et partage une fille, Natalie, 35 ans.

« Je suis tellement heureuse d’être sobre et d’être vraiment claire et bien dans ma peau. » -Maureen McCormick

« Mon mari a joué un rôle important dans tout cela pour moi, ainsi que ma mère, mon père, ma famille et quelques amis très proches », a déclaré McCormick au média. « C’est un voyage incroyable. »

« Je me sens très chanceuse de l’avoir dans ma vie », a-t-elle déclaré à propos de Cummings.

Le chemin vers la sobriété n’a pas été facile pour McCormick. Pendant cinq ans, elle a lutté contre une dépendance à la cocaïne. Elle a parlé de ses difficultés dans ses mémoires de 2008, « Voici l’histoire ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« J’ai joué Marcia Brady pendant cinq ans. Mais je n’étais en aucun cas elle. Elle était parfaite. J’étais tout sauf ça », a écrit McCormick, cité par Le télégraphe.

« J’ai cherché refuge dans des repaires de cocaïne apparemment glamour au-dessus d’Hollywood », a-t-elle admis. « Je pensais y trouver des réponses, alors qu’en réalité, je fuyais simplement plus loin de moi-même. À partir de là, je me suis engagé dans une spirale d’autodestruction qui m’a coûté ma carrière et presque ma vie. »

« Au fil des années, j’ai lutté contre la toxicomanie et la boulimie », a-t-elle écrit. « J’ai été soigné dans un service psychiatrique, je suis entré et sorti de cure de désintoxication et j’ai regardé vers Dieu pour obtenir des réponses… S’il y avait de la cocaïne, je devais rester éveillé et faire jusqu’au dernier verre, même si cela impliquait de rester sans dormir pendant des jours. Rien le reste comptait. »

BARRY WILLIAMS, STAR DE ‘BRADY BUNCH’, 69 ANS, POUR SUIVRE SA NOUVELLE ROUTINE DE FITNESS

En 2018, McCormick a déclaré Nous chaque semaine que ses parents « m’ont presque livré aux flics ».

« Ils essayaient depuis des années et savaient que quelque chose se passait. J’étais assez sournois et je pouvais très, très bien me cacher. Mais ensuite j’ai commencé à gâcher les emplois et bien d’autres choses, donc je suis sûr que tout le monde dans l’industrie à l’époque, je savais que j’étais en train de m’évanouir.

C’est Cummings, a-t-elle déclaré au média, qui lui a lancé un ultimatum après sa dernière rechute.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Il est venu vers moi et m’a dit : ‘Si jamais tu reprends cette drogue, je m’en vais, je m’en vais », se souvient McCormick. « Cela m’a réveillé. C’était comme la douche la plus froide que l’on puisse prendre. Il n’y a aucune chance que je perde quelqu’un que j’aime. »

En réfléchissant à son expérience, McCormick a donné quelques conseils pratiques aux personnes confrontées à une dépendance.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je recommande à tous ceux qui ont du mal de jeter cet annuaire téléphonique et… de ne pas sortir avec quiconque l’utilise », a-t-elle prévenu. « J’ai dû littéralement dire au revoir à tant de gens avec qui je traînais. »