La star de “Boy Meets World”, Maitland Ward, explique pourquoi elle a quitté Hollywood : “Je suis maintenant mon moi authentique”

Maitland Ward est passé d’une star de sitcom à une star de cinéma pour adultes.

De 1998 à 2000, l’actrice a joué Rachel McGuire dans les deux dernières saisons de “Boy Meets World” d’ABC. Après son passage dans la série, Ward a ensuite fait irruption dans l’industrie du film pour adultes. Elle a détaillé son cheminement de carrière surprenant dans un mémoire publié le 6 septembre intitulé “Classé X : Comment le porno m’a libéré d’Hollywood.”

“Je pense que c’est une histoire valorisante pour les femmes et pour tout le monde”, a déclaré Ward, 45 ans, à Fox News Digital. “Il s’agit de vivre votre vérité et de ne pas écouter ce que tout le monde vous dit de faire. Pendant si longtemps, Hollywood m’a dit que je ne pouvais être que d’une certaine manière. L’industrie voulait me garder dans une boîte. J’ai atteint un point où Je voulais juste faire mon propre truc. Je suis maintenant mon moi authentique. Il y aura toujours des gens qui essaieront de te cataloguer, surtout en tant que femme. Pour moi, m’évader a été tellement libérateur. Je pense que c’est vrai pour n’importe qui dans n’importe quelle industrie. Il se trouve que mon histoire est un peu plus scandaleuse.

La native de Californie a déclaré qu’enfant, elle rêvait de devenir actrice. Son premier rôle a été celui de Jessica Forrester dans “The Bold and the Beautiful” de 1994 à 1996. Après le feuilleton, elle s’est retrouvée sur le plateau de “Boy Meets World”, une comédie saine sur le passage à l’âge adulte créée par Michael Jacobs. Ward a rejoint un casting très uni en tant que nouvelle fille.

“J’ai été très bien reçu, ils ont été très gentils avec moi”, a expliqué Ward. “C’était une chose étrange d’entrer dans un plateau qui avait été une machine si bien huilée et où ils avaient grandi dans la série. Tout le monde était établi et savait comment travailler les uns avec les autres. Je venais pour les années universitaires , et j’étais nerveux à ce sujet. Mais j’ai été accepté… et j’ai passé un bon moment dans la série.

Dans le chapitre six de son livre, Ward a allégué qu’on lui avait demandé d’essayer de la lingerie pour des producteurs, “principalement des hommes”, au bureau “plus d’une fois” à mesure que le style personnel de son personnage évoluait. Ward a souligné qu’elle n’avait jamais été agressée sexuellement, mais l’expérience globale l’a rendue “mal à l’aise”.

“Oui, c’était inconfortable et étrange, et je ne savais pas pourquoi j’avais besoin de faire ça”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Je pensais que c’était mon travail de me comporter et d’être un professionnel. Ou tout ce que je pensais que c’était à l’époque. Mais c’était très inconfortable et je me sentais exposé et bouche bée. Même Michael a commenté qu’il était tellement gêné à ce sujet parce que je Je suis tellement comme une fille pour lui [that it] se sentait bizarre. Je n’ai jamais compris pourquoi nous ne prenions pas simplement des photos de tout dans la garde-robe et choisissions à partir de là. Pourquoi ai-je dû monter un spectacle ?”

“Ma confiance était faible avec mon corps.” dit Ward. “J’étais jeune, impressionnable et je pensais que c’était ce que vous faisiez. Cela n’arriverait jamais aujourd’hui parce que quelqu’un serait appelé dessus. Et laissez-moi juste dire, je suis dans le porno, et je n’ai jamais eu à entrer dans un bureau du producteur ou autre et essayer la lingerie pour un tournage.”

Un avocat de Jacobs n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Ward a déclaré qu’elle avait remarqué que son personnage, qui vivait avec ses colocataires Eric Matthews (Will Friedle) et Jack Hunter (Matthew Lawrence), était devenu populaire auprès du public masculin.

“Je me souviens qu’une fois, des gars dans le public du studio me sifflaient dessus”, se souvient-elle. “Je me souviens avoir pensé : ‘Oh mon Dieu, ils me voient vraiment comme sexy.’ Parce que je ne me trouvais pas sexy. Je pensais que je faisais semblant d’être un peu sexy pour le spectacle, vous savez, avec mes petites danses. Mais je n’avais toujours pas confiance en mon corps. Je me souviens que ces quatre gars étaient comme, “Rachel, nous t’aimons. Tu es tellement sexy.” Je pensais juste que c’était fou pour moi.”

Après “Boy Meets World”, elle est apparue dans “White Chicks” en 2004. Mais elle s’est finalement retrouvée cataloguée.

“Je savais qu’Hollywood n’était pas pour moi, mais j’ai continué à vouloir m’accrocher”, a déclaré Ward. “J’ai continué à essayer de penser à des façons de me réinventer. Je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Mais mon estime de soi était en baisse. Vous êtes embauché pour être d’une certaine façon, pour avoir une certaine apparence. Mais si vous restez de même, vous perdez le succès. Ce qui vous rend célèbre, c’est ce qui vous empêchera d’être embauché pour autre chose.

“Hollywood est une machine qui vous construit mais vous démolit ensuite”, a-t-elle poursuivi. “Je pense que beaucoup d’acteurs ont du mal avec ça, surtout si vous étiez dans une émission populaire aux heures de grande écoute. C’est difficile de sortir du stéréotype. J’avais voulu faire tellement de choses, agir sagement. Je voulais jouer plus dramatique Je voulais juste jouer quelque chose de différent. Et pourtant, je n’avais même pas le droit d’auditionner pour ça. Je n’étais pas perçu comme quelque chose de différent. Et c’est devenu décourageant.

Ward a déclaré qu’elle avait étudié l’écriture de scénario à l’UCLA dans l’espoir de se forger un cheminement de carrière différent. Mais ensuite, elle a commencé à publier des photos d’elle-même en “bikinis mignons” ou en cosplay sur les réseaux sociaux. Sa suite s’est immédiatement multipliée.

“Mes photos étaient parfois supprimées parce qu’elles étaient trop sexy”, a déclaré Ward. “Certains fans ont tendu la main et ont dit:” Pourquoi ne vendez-vous pas de contenu? Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait jusqu’à ce que j’apprenne que vous pouvez vendre vos photos et faire ce que vous voulez sans restriction. J’ai lancé un Patreon et en une semaine j’ai eu des milliers d’abonnés… et je voulais explorer ma sexualité.

Ward a commencé à faire des films pour adultes après avoir épousé son mari, Terry Baxter, en 2006. Elle a dit que son conjoint avait été “super favorable”.

Ward a insisté sur le fait qu’elle n’était déconcertée par aucune critique pour sa décision de poursuivre l’industrie du film pour adultes.

“J’ai plus de gloire, plus d’argent et plus d’opportunités d’actrice que jamais”, a-t-elle déclaré. “Je peux créer des rôles. J’ai des dialogues longs et tordus. Je peux écrire des scripts. Je peux faire tout ce que je voulais faire. J’ai même plus de respect maintenant pour faire exactement ce que je veux faire sans vergogne. Comment pouvez-vous faire honte à quelqu’un qui n’a pas honte? Et les femmes m’approchent tout le temps en disant que je leur ai permis de se sentir plus à l’aise dans leur sexualité.

Quant à ses anciens coéquipiers de “Boy Meets World”, Ward a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun commentaire négatif.

“Wilfred [Friedle] a été vraiment adorable avec moi”, a-t-elle déclaré. “Il m’a appelée et m’a dit qu’il était fier de moi. Il a dit qu’il ne regarderait jamais rien de ce que je fais, mais il me soutient. J’ai été le meilleur ami de Trina [McGee] pendant des années, et elle me soutient. Je ne vois tout simplement pas comment quelqu’un peut me reprocher d’être heureux dans la vie.”

Aujourd’hui, Ward a déclaré qu’elle ne s’était jamais sentie aussi à l’aise dans sa peau.

“Nous ne sommes que des gens qui gagnent leur vie pour subvenir aux besoins de nos vies et de nos familles”, a-t-elle insisté. “Et de tous les endroits, Hollywood ne devrait pas porter de jugement.”