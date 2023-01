La star de “Boy Meets World”, Ben Savage, fiancée à sa petite amie de longue date

La star de “Boy Meets World”, Ben Savage, est fiancée.

L’acteur et sa fiancée Tessa Angermeier ont confirmé la nouvelle dans une publication sur les réseaux sociaux. Dans l’instantané, les deux sont photographiés dans une zone pittoresque d’Owensville, dans l’Indiana, pour une photo Instagram avec la simple légende “Le meilleur reste à venir”.

Angermeier porte une bague en diamant au doigt sur la photo.

Le couple serait ensemble depuis quatre ans.

JENNIFER LOPEZ TERMINE 2022 EN PARTAGEANT DES PHOTOS DE MARIAGE AVEC BEN AFFLECK

Les commentaires de la publication étaient pleins de personnes félicitant le couple, y compris Danica McKellar qui a joué dans “The Wonder Years” avec le frère aîné de Savage, Fred, quand ils étaient enfants.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Plusieurs des derniers messages de Savage présentent le couple, dont un de fin décembre dans une brasserie de l’Indiana et deux du couple célébrant Noël à Los Angeles.

Dans l’un, le couple a montré son sapin au sommet de sa voiture et dans un autre, il s’est habillé comme les personnages de Chevy Chase et Beverly D’Angelo de “Christmas Vacation” avec la légende : “J’espère que vous avez passé le plus joyeux Noël.”

Angermeier a également aidé Savage dans sa campagne pour le conseil municipal de West Hollywood l’année dernière.

Un représentant de Savage a déclaré au magazine People : “Ils sont tous les deux très reconnaissants et profitent de ce moment passionnant avec leurs familles et amis.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les fans de “Boy Meets World” sont tombés amoureux de la relation de son personnage Cory Matthews avec Topanga Lawrence (Danielle Fishel) et plusieurs commentateurs Instagram ont écrit en plaisantant “Ce n’est pas Topanga”.

Le couple à l’écran s’est finalement marié vers la fin de la série et Savage et Fishel ont repris leurs rôles en 2014 pour jouer les parents d’une adolescente dans la suite “Girl Meets World”.