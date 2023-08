La star de « Botched » Terry Dubrow a subi une urgence médicale la semaine dernière et remercie sa femme de lui avoir sauvé la vie.

Le chirurgien plasticien s’est rendu sur les réseaux sociaux mercredi pour partager un message d’intérêt public avec ses abonnés pour « écouter votre partenaire ».

« Ce que vous percevez peut être différent de ce qu’ils observent. Les secondes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Je t’aime », a écrit Dubrow, avant de taguer sa femme, la star de « Real Housewives of Orange County », Heather Dubrow.

Heather s’est également rendue sur les réseaux sociaux mercredi, partageant un aperçu de la santé de son mari après la peur médicale tout en remerciant le personnel de l’hôpital Hoag.

« J’aime cet homme de tout mon cœur. Je suis plus que reconnaissante que Terry aille bien, cela aurait pu se passer très différemment », a commencé la légende de la star de télé-réalité. « Si vous voyez quelqu’un qui présente des symptômes d’AVC, emmenez-le à l’hôpital. »

Heather a poursuivi : « Vous avez 5 heures pour leur faire soigner. Je voulais dire un ÉNORME merci aux médecins, infirmières et techniciens de l’hôpital Hoag et à toutes les personnes impliquées qui nous ont aidés pendant cette période très effrayante. Merci pour vos aimables messages, Terry et moi sommes submergés par votre amour et votre soutien. »

Selon E! News, Dubrow a subi une attaque ischémique transitoire (AIT) alors qu’il dînait avec sa femme et son fils à Beverly Hills le 3 août. .

Terry pensait qu’il allait bien, mais sa femme a insisté pour qu’il soit emmené à l’hôpital pour une évaluation plus approfondie.

Une fois les tests effectués, les médecins ont finalement diagnostiqué chez le chirurgien plasticien un AIT, qui est « souvent appelé un mini-AVC » et est « une période temporaire de symptômes similaires à ceux d’un AVC », selon la clinique Mayo.

Lors de la visite à l’hôpital de Dubrow, ils ont découvert qu’il avait également un foramen ovale perméable (PFO), qui est un petit trou dans son cœur.

Les médecins ont pu soigner l’homme de 64 ans, et il s’est complètement rétabli.

« J’ai appris beaucoup de choses de cette expérience terrifiante », a déclaré Terry à E! Nouvelles mercredi. « Un : si vous ou quelqu’un autour de vous présentez des signes possibles d’un AVC, le temps est critique, vous avez cinq heures pour vous rendre à l’hôpital pour sauver votre vie. Deux : si vous avez voyagé récemment, assurez-vous de vous déplacer fréquemment pour maintenir la circulation sanguine. pour prévenir la formation de caillots. Troisièmement : le FOP est plus courant (20 à 30 %) que les gens ne le pensent, et les AIT et les AVC peuvent survenir chez n’importe qui, à tout âge. »

Il a poursuivi : « Écoutez votre partenaire. S’il est préoccupé par quelque chose, ne discutez pas, ne l’ignorez pas et faites-le vérifier immédiatement. Ce qu’il voit peut être très différent de ce que vous percevez. Soyez reconnaissant envers ceux qui aiment J’aime ma femme, Dieu merci pour Heather, sa persévérance et son insistance. Elle m’a vraiment sauvé la vie.

En 2022, Heather et Terry ont expliqué à Fox News Digital comment ils avaient réussi à maintenir un mariage de 26 ans sous les projecteurs.

« Je pense que pour la plupart des gens qui apparaissent à la télé-réalité et qui n’y arrivent pas, ces problèmes étaient déjà là. Les émissions de télé-réalité polarisent simplement ce qui se passe déjà dans ces relations. Je pense que pour nous, nous avions une base très solide à venir. . Mais nous avons eu une année où les choses n’allaient pas bien et [being on reality TV] nous pesait. Nous nous disputions beaucoup. Ce fut une mauvaise année, et nous avons dû nous asseoir et en discuter. Et quand vous êtes ensemble pendant longtemps, vous aurez de bons jours, de mauvais jours, de bonnes années, de mauvaises années », a déclaré Heather à l’époque.

Elle a poursuivi : « Alors on a eu une mauvaise année. Et je me souviens très bien avoir dit à Terry : « Ce n’est pas bon pour notre mariage. On a le choix. On peut trouver comment faire la série et ne pas avoir notre mariage. , ou nous sommes sortis. Il a accepté et nous avons juste travaillé dessus. Nous nous sommes assurés que nous avions plus de temps ensemble, que nous étions plus respectueux les uns des autres et que nous communiquions. Mais nous n’aurions pas pu faire le spectacle sans travailler d’abord sur nous. Alors quand nous fait, nous avions déjà une très belle base. »