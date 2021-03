La suite de «Borat», sortie sur Amazon, a choisi Bakalova, 24 ans, dans le rôle de Tutar, la fille adolescente du personnage principal joué par Sacha Baron Cohen. Le film raconte leur voyage en Amérique, où Borat a l’intention d’utiliser Tutar uniquement comme appât pour faire avancer sa propre carrière. Au lieu de cela, le père et la fille en viennent à s’apprécier sincèrement et Tutar apprend le pouvoir de sa propre féminité émergente. (« Borat Subsequent Moviefilm » a également reçu une nomination aux Oscars pour le scénario adapté, dont les auteurs incluent Baron Cohen, un nominé par intérim pour son rôle dans « The Trial of the Chicago 7. »)

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy