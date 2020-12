La fille de Borat est officiellement dans la course aux récompenses.

Vendredi, l’actrice bulgare Maria Bakalova a reçu le prix de la meilleure actrice de soutien par le New York Film Critics Circle pour sa performance folle dans «Borat Subsequent Moviefilm». Le jeune homme de 24 ans incarne la fille adolescente non raffinée et attachante de Borat (Sacha Baron Cohen) dans le faux documentaire, une suite tant attendue du film à succès « Borat » de 2006.

Le tournant décisif de Bakalova est l’un des favoris des critiques depuis la première du film sur Amazon Prime en octobre, avec des éloges pour son engagement intrépide dans certains des éléments les plus loufoques du film. Le film se termine par une rencontre désormais tristement célèbre entre le jeune personnage de Bakalova, Tutar, et l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui semble déboutonner son pantalon devant elle à la suite d’une interview.

Le New York Film Critics Circle a une histoire de reconnaissance des actrices comiques, dont Tiffany Haddish pour «Girls Trip» en 2017 et Regina Hall pour «Support the Girls» en 2018.

Chadwick Boseman était également parmi les lauréats du NYFCC annoncés vendredi, pour le meilleur acteur de soutien dans « Da 5 Bloods » de Spike Lee. La star décédée de « Black Panther » est décédée d’un cancer du côlon en août à 43 ans, et est considérée comme un favori des Oscars pour son tour imposant dans « Ma Rainey’s Black Bottom », maintenant diffusé sur Netflix.

La co-vedette de « Da 5 Bloods » de Boseman, Delroy Lindo, a reçu le prix du meilleur acteur pour le drame Netflix, qui suit un groupe de vétérans de la guerre du Vietnam. Sidney Flanigan, du drame de l’avortement « Jamais rarement parfois toujours », a remporté la meilleure actrice.

Le reste des gagnants sera annoncé vendredi en fin d’après-midi.

Les NYFCC Awards sont les premières grandes récompenses de la saison. Les récents lauréats par intérim, dont Laura Dern (« Marriage Story »), Regina King (« If Beale Street Could Talk ») et Mahershala Ali (« Moonlight ») ont tous remporté des Oscars.

Le NYFCC est composé de près de 50 critiques et journalistes, votant sur les films sortis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Le groupe organise généralement une cérémonie de remise de prix en personne début janvier en l’honneur des lauréats de l’année dernière, bien que des plans pour un cérémonie du mois prochain n’ont pas encore été annoncées en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Les gagnants à ce jour:

Meilleur réalisateur: Chloé Zhao, « Nomadland »

Meilleur acteur: Delroy Lindo, « Da 5 Bloods »

Meilleure actrice: Sidney Flanigan, « Jamais rarement parfois toujours »

Meilleur second rôle: Chadwick Boseman, « Da 5 Bloods »

Meilleure actrice de soutien: Maria Bakalova, « Borat Subsequent Moviefilm »

Meilleur scénario: « Jamais Rarement Parfois Toujours »

Meilleur film en langue étrangère: « Bacurau »

Meilleur film non romanesque: « Time »

Meilleur film d’animation: « Wolfwalkers »

Meilleure photographie: « Small Axe » (tous les films)

Prix ​​spécial: Spike Lee, pour son court métrage « New York New York » et plaidoyer, et Kino Lorber, pour sa création du service de distribution de cinéma virtuel Kino Marquee