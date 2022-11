La star de Booted Strictly affirme que “est un jeu” et dit qu’il a été choqué par les faibles scores des juges au milieu d’une ligne fixe

James Bye de STRICTLY Come Dancing a révélé son choc face aux faibles scores des juges samedi soir.

La star d’EastEnders a déclaré qu’il avait exécuté sa meilleure danse à travers la série jusqu’à présent avec sa partenaire professionnelle Amy Dowden.

Et il a comparé la compétition de la BBC à “jouer à un jeu” car il a admis qu’il était vidé pour obtenir la botte.

Il a déclaré à l’animateur Rylan Clark sur le spin-off de Strictly It Takes Two : « Les juges n’ont pas vu que le Charleston était l’une de nos meilleures danses.

“C’est un jeu. C’est ainsi qu’il faut jouer. Nous avons fait de notre mieux et je suis content d’avoir quitté la compétition dans ces circonstances.

Rylan a répondu: “Personne ne veut partir.”

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT SAUVER UNE VIE La star stricte Oti Mabuse crée la danse TikTok pour apprendre aux Britanniques à pratiquer la RCR VALSE OFF Rylan réconforte en sanglotant Strictly star dans le dramatique It Takes Two après la sortie du spectacle

Habillé en apiculteur, James, 38 ans, a repris son Charleston à Bumble Bee par LaVern Baker Amy, qui était habillé en abeille, dans le but d’impressionner les juges.

Il a ensuite atterri dans les deux derniers après avoir reçu seulement 27 points du panel.

Les candidats sont ensuite classés par une combinaison de votes des juges et des téléspectateurs, qui ont mis certains des meilleurs danseurs en péril – et sauvé ceux qui n’ont pas tant impressionné Shirley Ballas, Craig Revel-Horwood, Motsi Mabuse et Anton DuBeke.

Au cours de l’interview émouvante avec sa partenaire professionnelle Amy Dowden, James a déclaré qu’il sentait qu’il n’avait aucune chance d’être sauvé par le panel car il affrontait le chanteur et diffuseur Fleur East dans la danse redoutée.

Il a ajouté à Rylan: “C’était là-haut avec l’une des pires expériences de ma vie.





“Elle sait ce qu’elle fait, elle est très bonne et je l’aime en morceaux, c’est horrible de rivaliser avec quelqu’un avec qui je suis proche et je sais que c’est une personne adorable, et je savais que j’allais y aller!”

James – qui est surtout connu pour jouer Martin Fowler dans EastEnders – a ensuite laissé Amy en larmes avec Rylan réconfortant le couple.

Cela vient alors que les fans ont affirmé que le spectacle était fixé pour sauver les stars les plus populaires plutôt que les meilleurs danseurs.

L’un d’eux a écrit : « Je n’arrive pas à croire que James ait été éliminé et que Tony Adams soit toujours là. #réparer #strictement »

En savoir plus sur le soleil ACCOMPAGNEMENT FESTIF La publicité de Noël réconfortante de Disney souligne l’importance d’être ensemble CHANGEMENT RAPIDE Je passe d’un 5 à un 10 quand je porte un bikini mais tout le monde n’est pas d’accord avec moi

Un autre a posté: “Je suis vraiment désolé pour James et Amy… ils ont reçu une chanson horrible, une chorégraphie faible et des costumes médiocres #Strictly”

Un troisième a déclaré: «Je pense que James a été mal servi par la chanson et le thème cette semaine. Le truc du bourdon est ridicule et pas du tout Halloween et personne ne connaît la chanson. #strictement”

Instagram

EastEnders James Bye rompt son silence après avoir été licencié de Strictly,[/caption]

Cela vient alors que les fans de Strictly ont réclamé le résultat