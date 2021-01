La star de Bollywood, Akshay Kumar, a marché 13 miles sur un tapis roulant pour tenter de vivre personnellement les difficultés des voyages quotidiens à pied de nombreuses femmes indiennes pour aller chercher de l’eau propre – et a été instantanément ridiculisée sur Twitter.

Kumar a sauté sur le tapis roulant dans le cadre d’une émission de télévision en direct de 8 heures le 26 janvier pour simuler les femmes rurales qui, selon le Forum économique mondial, marchent entre trois et 12 miles par jour pour aller chercher de l’eau, malgré le rituel ayant un «Impact sérieux» sur leur santé à long terme.

Vidéo: @akshaykumar monsieur prête son soutien à #MissionPaani, marche 21 km sur tapis roulant pour montrer les longues distances que les femmes parcourent pour se procurer de l’eau 💦 #AkshayKumar #GauravAkshay pic.twitter.com/bjxpG9nq49 – 😎Gaurav Akshay Kumar🇮🇳 30 ans de khiladisme👑 (@ GauravAkshay16) 27 janvier 2021

Alors que marcher 13 miles sur un tapis roulant est un exploit impressionnant, les Indiens ont ridiculisé et critiqué Kumar pour avoir comparé l’exercice en salle à ce que les femmes ordinaires du pays font quotidiennement.

«Faites du travail physique à la ferme. Venez à la maison pour cuisiner, nettoyer, nourrir les enfants et élever des animaux. Se faire tabasser par des maris ivres frustrés la nuit. À l’aube, parcourez des kilomètres pour aller chercher de l’eau dans d’énormes navires. Répéter, » a répondu Le réalisateur indien Neeraj Ghaywan. «Tapis roulant? C’est un tour joyeux de montagnes russes!

Un autre réalisateur, Hansal Mehta, par rapport l’exercice à quelqu’un qui fait «Jeûne intermittent pendant 7 jours» à «Comprendre comment les pauvres ont faim», ou commutation sur leur climatiseur à 16 degrés à «Comprendre comment nos agriculteurs l’ont bravé dans le froid.»

Un utilisateur de médias sociaux pointu que Kumar était probable « Porter les meilleures chaussures de course » cette «L’argent peut acheter», contrairement aux nombreuses femmes rurales qui transportent de l’eau sur des kilomètres pieds nus ou dans des chaussures inconfortables, tandis que d’autres ont noté qu’il était à l’intérieur et à l’écart du soleil brûlant et qu’il avait probablement pris un bon petit déjeuner.

Pieds nus ou chaussures Nike …

Quelle était la température ambiante …

Sous AC ou chaleur douillette ….

Après avoir pris le petit déjeuner et quelle boisson protéinée il a eu après le tapis roulant … cela doit être dit aussi

Au fait, je marche tous les jours sur un tapis roulant …

Arrêtez de sensationnaliser les choses de routine – Pawan Suri (@ psp274) 26 janvier 2021

Feinte complète! laisser @akshaykumar VRAIMENT MARCHER 21 km dans la chaleur étouffante du Rajasthan, du Gujarat, de l’UP ou du Bihar, s’il veut VRAIMENT comprendre le sort des femmes du village, PAS simplement en faisant son entraînement régulier sur le tapis roulant, juste pour tromper les masses! – FunFootlooseFoodie (@IndieGourmand) 26 janvier 2021

L’organisme de bienfaisance WaterAid estime que jusqu’à 163 millions d’Indiens n’ont pas de source d’eau potable à proximité de leur domicile, ce qui fait des longues randonnées pour l’eau un élément essentiel à leur survie.

