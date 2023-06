La star de Bloody Daddy, Shahid Kapoor, révèle le nom du joueur de cricket préféré de son fils

Les enfants de Shahid Kapoor, Zain et Misha sont de fervents amateurs de cricket comme leur père. Shahid, dans une récente interview avec Zoom TV, l’a révélé lui-même. L’acteur a en outre partagé que son fils Zain était particulièrement un grand fan du joueur de cricket Virat Kohli ainsi que de Suryakumar Yadav. Le mois dernier, le duo père et fils a été aperçu en train de profiter du match Indian Premiere League (IPL) entre les Indiens de Mumbai (MI) et les Royal Challengers Bangalore (RCB) dirigés par Virat Kohli au stade Wankhede de Maumbai.

Le fils de Shahid Kapoor, Zain, aime Virat Kohli

Parlant de l’amour de Zain pour le cricket, Shahid a déclaré: « En ce moment, mes enfants sont fans de joueurs de cricket, donc c’est Suryakumar Yadav et Virat Kohli. Ils sont fanboy, surtout Zain les fanboy en ce moment et j’adore ça parce que c’est normal, comme même quand j’étais enfant, j’étais un grand fan de cricket et de joueurs de cricket, donc je suis comme haan iske andar mera khoon hai, isse bhi cricket accha lag raha hai (nous l’avons dans le sang, nous aimons tous les deux le cricket ). J’adore ça. »

Shahid Kapoor a joué au cricket à Jersey

Shahid Kapoor aime aussi le jeu. Par un coup du sort, l’acteur s’est glissé dans la peau d’un joueur de cricket pour le drame sportif 2022 Jersey. Dirigé par Gowtam Naidu Tinnanuri, Jersey tournait autour d’un ancien joueur de cricket qui décide de raviver sa passion pour réaliser le rêve de son fils. Le film mettait également en vedette Mrunal Thakur et Pankaj Kapur dans des rôles cruciaux.

Plus tôt, dans une interaction avec News 18, Shahid a révélé qu’il s’était entraîné pendant quatre mois pour perfectionner le rôle d’un joueur de cricket à Jersey, passant environ quatre à cinq heures par jour à jouer au cricket. L’acteur de 42 ans a ajouté que malgré des blessures subies lors de ses séances d’entraînement, il aimait jouer au cricket sur le plateau de tournage.

Chronologie du film de Shahid Kapoor

La dernière aventure cinématographique de Shahid Kapoor, Bloody Daddy a marqué sa première sur la plate-forme OTT Jio Cinema le 9 juin. Bien que le thriller d’action ait reçu des réponses mitigées jusqu’à présent, Shahid est félicité pour sa performance de style John Wick. Dirigé par Ali Abbas Zafar, Bloody Daddy met également en vedette Ronit Roy, Sanjay Kapoor, Diana Penty et Rajeev Khandelwal dans des rôles cruciaux.

En termes de sorties en salles, Shahid a deux films sans titre alignés dans sa cagnotte. Une avec le cinéaste Dinesh Vijan, aux côtés de Kriti Sanon et Dharmendra, et une autre avec la réalisatrice Anees Bazmee.