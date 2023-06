La star de Bloody Daddy, Sanjay Kapoor, parle de sa phase ennuyeuse et comment il s’est assuré qu’il y a toujours de la nourriture sur la table

Sanjay Kapoor a récemment fait un retour fracassant, avec le film Bloody Daddy, avec Shahid Kapoor en tête. Sanjay Kapoor est connu pour son travail dans des films à succès tels que Prem, Raja, Sirf Tum et Auzaar. Mais, une pénurie de films axés sur les personnages et des échecs répétés au box-office ont lentement diminué la popularité de l’acteur. Dans une récente interview avec ETimes, Sanjay a révélé que malgré le manque d’opportunités de travail, il était déterminé à ne pas faire partie de films médiocres. Pour continuer à joindre les deux bouts, il décide de se lancer dans la production cinématographique.

Élaborant sur sa phase « accalmie », Sanjay a révélé qu’il avait fait des films qui étaient des catastrophes au box-office. Il ne recevait pas non plus d’offres de films « intéressantes » et n’était pas non plus prêt à accepter des « films de racaille ». Vivre en eaux troubles pendant une période prolongée a obligé Sanjay à s’essayer à la production cinématographique.

Sanjay Kapoor sur son combat

« Je suis entré dans la production parce que mujhe bhi apne khaane-peene ke liye kaam karna tha, bachchon aur biwi ko sambhalne ke liye kaam toh sabko karna padta hai (j’ai dû travailler pour gagner mon pain, m’occuper de ma femme et de mes enfants), » Il a partagé. Malgré les difficultés, Sanjay a déclaré qu’il était heureux de ne pas « se (se) vendre) pas cher ».

En guise de conclusion, Sanjay a conseillé que peu importe les obstacles, il faut toujours rester patient. Bien que l’acteur ne croie pas aux miracles, il était certain que les opportunités frapperaient certainement à sa porte si elles étaient « sincères et travailleuses ». Sanjay a ajouté qu’il veillait à ne pas être associé à des projets dont il ne se sentait pas fier. « Les succès et les flops ne sont pas entre vos mains, mais faire partie du bon projet est entre vos mains, et c’est ce que j’ai fait », a-t-il déclaré.

Complot sanglant de papa

Bloody Daddy est dirigé par le réalisateur du sultan Ali Abbas Zafar. Le film tourne autour d’un homme tenace nommé Sumair, joué par Shahid qui se retrouve dans une confrontation dangereuse avec des seigneurs de la drogue, des mafias de la pègre, des alliés malhonnêtes, des individus meurtriers et des flics corrompus, le tout en une nuit. Sanjay a été engagé pour jouer le personnage d’un mafieux de la drogue Hamid.

Casting de papa sanglant

Outre Shahid et Sanjay Kapoor, Bloody Daddy possède un ensemble de distribution composé de Ronit Roy, Diana Penty et Rajeev Khandelwal. Le thriller policier est actuellement diffusé sur la plateforme OTT Jio Cinema.