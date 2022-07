La star de “Blonde” Ana de Armas étourdit dans le rôle de Marilyn Monroe dans des photos récemment publiées

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ana de Armas a partagé de nouvelles photos des coulisses d’elle-même en tant que Marilyn Monroe dans le prochain biopic sur la bombe hollywoodienne. De Armas joue Monroe dans le mouvement Netflix “Blonde” qui est basé sur le roman à succès, sorti en 2000 avec le même nom par Joyce Carol Oates.

Dans les photos partagées sur l’actrice ‘ Compte Instagram, de Armas pose avec Adrien Brody qui joue Arthur Miller dans le film. Une autre photo montre le réalisateur Andrew Dominik capturant une photo de De Armas et Bobby Cannavale qui joue Joe DiMaggio, dans le film. Miller et DiMaggio étaient tous les deux les maris de Monroe à différents moments.

Le film classé NC-17 sort sur Netflix pour être diffusé le 23 septembre et sera présenté en première au Festival du film de Venise.

ANA DE ARMAS NC-17 MARILYN MONROE LE FILM ” BLONDE ” VA PROBABLEMENT ” OFFENSER TOUT LE MONDE ” : RÉALISATEUR

De Armas s’est complètement transformée pour ce film, de son look à son comportement en passant par son discours. Elle a parlé de ce que c’était que d’apprendre la voix de Monroe dans une interview avec la publication britannique The Sunday Times.

“Cela ne m’a pris que neuf mois de coaching en dialecte, de pratique et de séances d’ADR. C’était une grande torture, tellement épuisante. Mon cerveau était frit”, a-t-elle déclaré.

De Armas a également parlé à Netflix Queue de ce que c’était que d’étudier pour jouer l’actrice hollywoodienne.

“Nous avons travaillé sur ce film pendant des heures, chaque jour pendant presque un an”, a-t-elle expliqué. Elle a dit qu’elle avait lu le roman, étudié des photos, des vidéos et des enregistrements pour en savoir plus sur la défunte actrice.

Le casting de “Blonde” comprend également Garret Dillahunt, Sara Paxton, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Rebecca Wisocky, Evan Williams, Lucy Devito, Caspar Phillipson, Toby Huss, Lily Fisher, David Warshofsky, Michael Masini, Spencer Garrett, Chris Lemmon, Scoot McNairy, Dan Butler et Ned Bellamy.

NETFLIX DOC SUR MARILYN MONROE FAIT DES « REVALATIONS » SURPRENANTES SUR SES DERNIERES HEURES : « JE VOULAIS EN SAVOIR PLUS »

Le film est produit par Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Scott Robertson et Christina Oh en tant que producteur exécutif du film.

En juin, Netflix a publié la première bande-annonce du film. La bande-annonce dure un peu plus d’une minute et commence par montrer De Armas en train de pleurer devant une vanité de maquillage. À travers la bande-annonce, une version de la chanson “Diamonds Are A Girl’s Best Friend” joue. Netflix a décrit le film en écrivant “Blonde” réinventant avec audace la vie compliquée de l’icône Marilyn Monroe. Brouillant les lignes de la réalité et de la fiction, le film explore avec art la tension entre sa vie publique et sa vie privée.”

Le 28 juillet 2022, une bande-annonce officielle plus longue du film est sortie. Cette bande-annonce, qui dure environ une minute de plus que le teaser original, montre plus de membres de la distribution dans le film et partage encore plus de clips du film à venir, avec la même chanson en arrière-plan. Les deux bandes-annonces sont principalement en noir et blanc.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

De Armas était juste dans le film Netflix, “The Grey Man” avec Chris Evans et Ryan Gosling. Elle était également dans le film de James Bond 2021 “No Time to Die”.