Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de Netflix

Pendant trois saisons, Anna Shayune mondaine/héritière russo-japonaise, a ébloui le public dans le cadre de Empire bling, la première série de télé-réalité américaine mettant en vedette une distribution principale d’origine asiatique de l’Est et du Sud-Est. Malheureusement, la lumière d’Anna s’est estompée lundi (5 juin), lorsque sa famille a annoncé qu’elle était décédée. Dans une déclaration à TMZ, sa famille a déclaré: « Cela nous attriste d’annoncer qu’Anna Shay, une mère aimante, une grand-mère, une star charismatique et notre plus brillant rayon de soleil, est décédée à l’âge de 62 ans d’un accident vasculaire cérébral. ”

« Anna nous a appris de nombreuses leçons de vie sur la façon de ne pas prendre la vie trop au sérieux et de profiter des bonnes choses. Son impact sur nos vies nous manquera à jamais mais ne sera jamais oublié », a ajouté la famille. celui d’Anna Empire bling costar, Kane Lim, a également partagé son chagrin avec TMZ. « Je suis choqué d’apprendre la nouvelle du décès d’Anna », a déclaré Lim dans un communiqué. «Nous avons eu tellement de bons souvenirs ensemble, principalement derrière les caméras, et je garderai cela dans mon cœur. Nous avions une vraie amitié. Mes plus sincères condoléances à sa famille. Elle va nous manquer.

Anna était la fille du défunt milliardaire Edouard Shay, qui a fondé Pacific Architects & Engineers, Incorporated en 1955. La société était à l’origine une « société d’architecture et d’ingénierie aidant les efforts du gouvernement américain pour reconstruire l’Asie à la suite de la Seconde Guerre mondiale », selon le site officiel de PAE. Edward est décédé en 1995 et la mère d’Anna, Ai Oizumi Shayest décédé en 2015. Avant le décès de la mère d’Anna, la famille Shay a vendu l’entreprise à Lockheed Martin dans le cadre d’une transaction en espèces de 1,2 milliard de dollars en 2006, selon Variété.

Anna Shay était considérée comme la matriarche du spectacle. Elle était connue pour avoir un fils adulte, Kenny Kempqui a fait la une des journaux lorsque Buzzfeed News a écrit un jour qu’il était « l’unique héritier de centaines de millions de dollars et un fumeur passionné » avec une collection de pipes à eau – alias bongs – dont la valeur s’élevait à près d’un demi-million de dollars.

Anna a également parlé de son fils dans une interview de 2021 avec Opra Magazine. « J’ai besoin de grandir un peu », a-t-elle déclaré, faisant référence à ses coéquipiers sur Empire bling. « Parfois, je pense que les autres membres de la distribution sont trop sérieux. Et je pense que la façon dont nous avons grandi est très différente. J’ai dû les mettre en échec. Je ne suis pas là pour les élever. Je suis ici pour m’assurer qu’ils vont bien. Mon fils [Kenny Kemp] a 27 ans. Ses amis sont toujours là, me demandant conseil. J’ai toujours été avec des enfants car ma mère était avec moi.

