La star de « Blind Side », Sandra Bullock, a failli refuser le rôle oscarisé

Sandra Bullock était réticente à assumer le rôle de Leigh Anne Tuohy dans « The Blind Side », car elle n’était pas convaincue par le scénario.

Dans une interview refait surface en 2009, Bullock a partagé qu’après avoir été présentée avec le rôle, elle pensait que le scénario était trop « schmaltzy et doux ».

« Je ne lui faisais pas confiance », a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly à l’époque.

Bullock a dépeint la mère adoptive de Michael Oher dans le film. Le film a été inspiré par l’histoire réelle d’une famille du Tennessee qui a accueilli et adopté Oher, qui aurait plus tard une carrière dans la Ligue nationale de football (NFL).

Bullock a expliqué au point de vente que lorsqu’elle a rencontré Tuohy, « Leigh Anne m’a fait peur dès la minute où elle a ouvert la porte. »

Bullock a poursuivi: « J’étais assis sur une chaise dans sa maison avec mes petites mains jointes sur mes genoux. Je ne pouvais rien dire. »

L’actrice s’est souvenue que Tuohy avait sorti « un petit pistolet à main de sa boîte à gants » et lui avait dit : « Vous n’avez qu’à en porter un. »

Bullock a déclaré à propos de Leigh Anne: « Si vous êtes son amie, elle ne reculerait devant rien pour faire ce qu’elle devait faire pour vous. Si vous êtes son ennemi, oubliez ça – vous allez souhaiter que vous soyez mort. »

Tuohy était satisfaite du portrait de Bullock dans le film primé, déclarant au point de vente en 2009 qu’elle avait fait « du bon travail ».

« Et si elle avait fait du mauvais travail, je vous l’aurais dit en une seconde – je veux être honnête », a ajouté Tuohy.

Bullock a remporté un Oscar dans la catégorie de la meilleure actrice pour son rôle dans « The Blind Side » en 2010. Le film a également reçu un Oscar du meilleur film de l’année.

« Les gens qui font ce que je fais ne font pas de films primés », a déclaré Bullock à l’époque. « Ce qui est un peu un soulagement, car vous n’avez pas à passer à l’étape suivante en ce qui concerne cette saison de récompenses. »

L’interview de Bullock a refait surface dans la foulée de la controverse d’Oher avec la famille Tuohy.

Au cours de la semaine dernière, l’illusion de « The Blind Side » a été brisée après qu’Oher a accusé la famille Tuohy de ne jamais l’avoir adopté et de l’avoir forcé à une tutelle pour leur bénéfice monétaire. Les Tuohys disent qu’Oher a déjà essayé de secouez-les pour 15 millions de dollars .

Compte tenu de la résurgence du film dans l’actualité, certaines personnes se sont demandé si L’Oscar de Bullock devrait être révoqué une notion avec laquelle Quinton Aaron, qui a interprété Oher dans le film, n’est pas d’accord.

« Il y a beaucoup de haine qui se répand de nos jours. Et vous savez, quelqu’un m’a demandé, il y a des gens qui disent des choses qui disent : ‘Oh, peut-être que tu devrais retirer à Sandra son titre… son Oscar.’ Je me dis : « Pour quoi ? » », a déclaré Aaron à Fox News Digital.

« Rien ne dit qu’elle a quelque chose à voir avec ça. C’était une actrice qui a été embauchée pour faire un travail, et elle l’a si bien fait qu’elle a été récompensée pour cela. Pourquoi accepteriez-vous cette récompense juste à cause de ce qui se passe aujourd’hui, 14 ans plus tard ? »

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.