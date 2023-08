La star de Blanche-Neige qualifie le prince charmant de « harceleur » alors que le redémarrage de l’action en direct se réveille

LA star du remake du film Blanche-Neige de Disney a indigné les fans en qualifiant le prince charmant de harceleur.

Et cela vient après qu’il a été révélé que les patrons de studio réveillés devaient retirer les sept nains du film et les remplacer par des « créatures magiques ».

Rachel Zegler joue Blanche-Neige dans l’action en direct « réinventer » le classique animé très apprécié de 1937[/caption]

Rachel Zegler, 22 ans, joue le rôle-titre dans l’action en direct « ré-imaginer » du classique animé très apprécié de 1937.

Mais elle a dit à propos de l’original de Walt Disney: «Il y a une grande concentration sur son histoire d’amour avec un gars qui la traque littéralement – ​​bizarre.

« Alors nous n’avons pas fait ça cette fois. »

S’exprimant sur un tapis rouge à Los Angeles, elle s’est plainte : « Je veux dire, l’original est sorti en 1937 et de toute évidence.

« Tout le monde a ses hypothèses sur ce que ça va être, mais ce n’est pas vraiment une histoire d’amour, ce qui est vraiment, vraiment merveilleux.

«Nous avons une approche différente de ce que je suis sûr que beaucoup de gens supposeront être une histoire d’amour simplement parce que nous avons choisi un gars dans le film.

« Ce n’est rien de tout cela. »

Ses commentaires ont provoqué un tollé.

L’utilisateur des médias sociaux Ruby Indygo a fulminé: «Il n’y a rien de mal avec un conte de fées fantastique fictif.

« Laissez les classiques tranquilles, vous avez réveillé des w ***ers trompés. »

Et un autre a ajouté: « Quand la star traite le personnage principal masculin de harceleur, pourquoi même faire une action en direct Blanche-Neige? »

Sur X, l’utilisateur Peach a posté : « Blanche-Neige est une histoire d’amour, mais comme tout ce que Disney fait maintenant, le nouveau film doit être réveillé.

« L’histoire originale a fonctionné pendant plus de 60 ans. »

Le mois dernier, il a été révélé que les sept nains – inventés par les frères Grimm dans leur conte de fées de 1812 – avaient reçu leurs ordres de marche.

Cela est venu après que la star de Game Of Thrones, Peter Dinklage, qui souffre de nanisme, ait critiqué Disney pour « toujours faire cette histoire à l’envers sur sept nains vivant dans une grotte ».

On a dit plus tard que des photos montraient Rachel sur le plateau avec ses sept compagnons, qui étaient un mélange de tailles, de sexes et de races.

Le film doit sortir en mars de l’année prochaine.

Le nouveau film supprime les sept nains de l’original et les remplace par des « créatures magiques »[/caption] AFP

5 FILMS DISNEY ONT RUINE AVEC WOKE

ÉLÉMENTAIRE 2023

Elemental a coûté 200 millions de livres sterling à Disney, mais il n’a rapporté que 23 millions de livres sterling au box-office américain[/caption]

DISNEY Pixar a investi 200 millions de livres sterling dans le film Elemental, mettant en vedette son premier personnage non binaire.

Mais son week-end d’ouverture a été l’un des pires de Disney, prenant moins de 23 millions de livres sterling aux États-Unis.

2023 PETITE SIRÈNE

Le redémarrage de l’action en direct de la Petite Sirène a été critiqué par les critiques pour son récit « réveillé »[/caption]

Le redémarrage de l’action en direct de LA Petite Sirène a été fustigé par les critiques pour son récit «réveillé», comme Ursula de Melissa McCarthy inspirée par les drag queens et le discours du roi Triton sur les océans pollués.

2022 MONDE ÉTRANGE

STRANGE World, qui présentait le premier personnage ouvertement LGBTQ de Disney, a perdu près de 155 millions de livres sterling au box-office.

Le critique Christian Toto a déclaré à propos du résultat: « Allez vous réveiller, faites faillite. »

2023 PETER PAN REMISE

PETER Pan et Wendy, le redémarrage de Disney du classique Peter Pan de 1953, ont ajouté des filles aux Lost Boys, tandis que l’original a reçu un avertissement de contenu pour sa représentation d’autres cultures.

LA DERNIÈRE SORTIE D’INDY 2023

La dernière sortie de HARRISON Ford dans le rôle d’Indiana Jones dans Dial of Destiny a vu son personnage réprimandé pour avoir «volé des peuples autochtones».

Un fan a écrit à propos de la bande-annonce du film: « Ça s’est réveillé b ****** t. »