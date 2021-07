La star de ‘Black Widow’, David Harbour, adore être un perdant sur grand écran

Et ce sont précisément le genre de personnages que Harbour aime jouer. Comme il l’a expliqué dans une interview jeudi : « Les gagnants sont formidables, et nous les aimons, rah-rah. Mais pour moi, la beauté des êtres humains est dans la chair et les échecs. Nous sommes tous fragiles.

S’exprimant via une vidéo de la Nouvelle-Orléans, Harbour a parlé plus en détail de la création de «Black Widow» et «No Sudden Move», de ses influences décalées et du confort de travailler avec Soderbergh pendant une pandémie. Ce sont des extraits édités de cette conversation.

Aujourd’hui âgé de 46 ans et marié à la chanteuse pop Lily Allen , Harbour a déclaré qu’il était plus heureux d’avoir trouvé le succès à cette étape de sa vie. S’il avait eu autant d’attention en tant que jeune homme, Harbour a déclaré: «Oh mon Dieu, ce serait misérable. Il m’a fallu tellement de temps pour cultiver une voix artistique. Si j’avais des gens qui me jugeaient si tôt pour savoir s’ils aimaient ou non ce que j’ai fait, je ne pourrais pas survivre à ça.

Après avoir joué au fil des ans dans des productions de Broadway de « Glengarry Glen Ross » et « The Coast of Utopia » ainsi que dans des films comme « Brokeback Mountain » et « Revolutionary Road », Harbour a qualifié sa renaissance actuelle « d’une autre étape dans un même trajectoire carénée et lente, ce que j’aime.

C’est étrangement piéton. J’ai des amis qui ont testé les « Gardiens de la Galaxie », qui ont parlé d’un repaire top secret et de prendre parti [dialogue pages] puis ils les brûlent. Mon agent a dit que Cate Shortland veut te rencontrer pour un film qu’elle fait. Il ne savait même pas de quoi il s’agissait. Je me suis assis avec elle et elle a dit: « Je fais ce film ‘Black Widow’ pour Marvel avec Scarlett Johansson. » Et puis elle a présenté mon personnage comme ce mec qui est grand et violent avec des tatouages ​​et des dents en or et qui a aussi besoin que vous aimiez ses blagues. Elle m’a présenté ces contradictions incroyables, et nous avons parlé de toutes ces drames familiaux avec des gens désespérés – des films comme « Les Sauvages » et Ricky Gervais sur « Le bureau ». Et j’étais comme, bon sang, oui, à tellement de niveaux.

S’il vous plaît, développez la connexion avec Ricky Gervais.

C’est juste qu’il manque désespérément d’assurance et que l’insécurité se manifeste par la vantardise. J’aime les gens comme ça. Il a maintenant un profond regret et une culpabilité émotionnelle, mais il ne peut ressentir aucune de ces choses. Il ne fait donc qu’exister sur son charme sociopathe et son besoin de validation. Quelqu’un comme Hopper [in “Stranger Things”] a de la culpabilité, mais c’est tellement interne, alors qu’il est bruyant dans tous les sens. Malodorant et en sueur et gros et poilu. Tellement grincheux, comme disent les enfants.

Est-ce flatteur de se faire dire par une réalisatrice qu’elle vous voit comme cette personne ?

J’ai un ego tellement étrange. Je suis toujours flatté, et puis je regarde en arrière des années plus tard et je me dis, de quoi avez-vous été flatté ? Je suis une sorte de paria moi-même. En grandissant, je l’étais, certainement. Et j’ai toujours voulu jouer parce que je voulais que les gens se sentent moins seuls. Même lorsque je jouais les méchants, les gens disaient : « Il y avait une façon d’humaniser l’expérience afin que nous comprenions quelqu’un, au lieu de le juger. » C’est donc ce qui me flatte – vous m’utilisez en tant qu’artiste pour comprendre cet individu profondément troublé et déroutant dont une personne moins capable se moquerait. Je vais peut-être faire les deux. Mais j’espère pouvoir vous donner une certaine compréhension de lui.

Aviez-vous déjà travaillé avec Johansson, Pugh ou Rachel Weisz, qui incarnent les autres membres de votre famille de fortune ?

Je ne les avais même jamais rencontrés. Mais ensuite, nous avons eu des répétitions pendant environ deux semaines, ce qui est rare sur un film de cette taille, et nous avons vraiment pris en charge cette dynamique familiale, dès le départ. J’avais l’impression que Rachel était la femme avec qui j’étais censé être – n’en déplaise à Lily Allen, car elle est la réel personne avec qui j’étais censé être – mais j’avais l’impression que Melina et Red Guardian avaient quelque chose de beau. Scarlett se sentait comme l’aînée des enfants ; J’ai commencé à la voir comme rigide d’une certaine manière, et j’ai commencé à me moquer de sa rigidité. Et Florence se sentait vraiment comme le bébé de la famille ; Je voulais juste la dorloter et la faire rire.

Laquelle avez-vous filmée en premier : les scènes de prologue où votre personnage est soigné et soigné, ou les séquences principales où il est parti en germe ?