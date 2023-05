La star de Black Panther, l’actrice oscarisée Lupita Nyong’o porte un sari, applique du henné sur une tête chauve ; les fans l’appellent « la déesse littérale »

Lauréate d’un Oscar et star de films hollywoodiens à succès comme Black Panther et 12 Years a Slave, Lupita Nyong’o a récemment surpris les fans avec son nouveau look. L’actrice a été vue drapée dans un sari en coton multicolore et un beau motif au henné sur la tête sur des photos et des vidéos qu’elle a récemment partagées sur son Instagram.

Lupita, mieux connue pour jouer Nakia dans l’univers cinématographique Marvel, a elle-même partagé une vidéo dans le nouveau look il y a environ deux semaines sur Instagram. Lupita portait un sari rose, lilas et jaune avec un chemisier sans manches, associé à des jhumkas dorés dans la vidéo, mais la caractéristique la plus frappante de son apparence était le beau et complexe dessin au henné sur sa tête, qu’elle a récemment rasé. Le look était pour la première de la comédie musicale Monsoon Wedding de Mira Nair, basée sur le film acclamé du cinéaste.





« Lorsque nous sommes invités à un mariage indien, nous utilisons ce que nous avons pour honorer et célébrer », a écrit Lupita dans la section des commentaires. Elle a révélé que le look au henné avait été obtenu à l’aide de jagua, un colorant naturel d’Amérique du Sud. Elle a partagé deux autres publications de son look sur son Instagram. Dans l’un d’eux, elle a révélé l’histoire derrière le maquillage de la tête, disant qu’elle avait vu le dessin au henné lors d’un mariage au Pakistan en 2021 et qu’elle avait toujours voulu recréer cela. « Et puis, au milieu de la nuit, une image m’est venue à l’esprit d’un dessin au henné couvrant ma tête chauve !!! Je pourrais faire quelque chose de spécial et de différent, pour célébrer la culture en utilisant la toile à ma disposition », a-t-elle expliqué.

Les fans ont partagé la vidéo sur diverses plateformes de médias sociaux, félicitant l’actrice d’avoir si bien embrassé la culture sud-asiatique. « C’est une déesse littérale », a écrit l’un d’eux. Un autre a commenté: « J’adore la façon dont elle a utilisé la culture asiatique et les ingrédients américains pour créer ce chef-d’œuvre. » Beaucoup d’autres ont félicité Lupita pour avoir affiché avec tant de confiance son apparence chauve.