Juste au cas où le sentiment sans fin d’une catastrophe imminente ne suffirait pas, une série d’anthologies dystopiques Miroir noir est de retour sur Netflix, proposant cinq nouveaux épisodes.

Dans la saison 6, les fans de la série obtiendront plus de ce qu’ils aiment dans la série : des histoires hallucinantes qui alimentent la paranoïa à propos de la technologie et des médias sociaux, des personnages piégés dans des cauchemars de leur propre fabrication et des concepts extravagants qui vous rendront ruminer pendant des jours.

L’acteur canadien Annie Murphy (Ruisseau de Schitt) joue dans son tout premier épisode de Miroir noir – intitulé Joan est horrible – et son personnage, Joan, est rapidement emporté dans une chute libre liée aux médias sociaux. (Pas de spoilers ici !)

Écrit par le créateur de la série Charlie Brooker, l’épisode, comme la plupart des épisodes de cette émission, vous emmène dans une direction que vous n’anticiperez pas. Co-vedette de Salma Hayek, il explore la portée des médias sociaux et les choses auxquelles nous pouvons (ou ne pouvons pas avoir) souscrit.

Global News s’est entretenu avec Brooker, la co-productrice exécutive Jessica Rhoades et séparément, Murphy, pour discuter de tout Miroir noir.

(Vous pouvez regarder les interviews dans la vidéo, en haut.)

La saison 6 de « Black Mirror » est désormais disponible en streaming sur Netflix.