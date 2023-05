La star de Bigg Boss, Sonali Raut, pose au lit en bikini rouge sexy, montre

La célébrité de Bigg Boss Sonali Raut est connue pour partager des vidéos et des photos chaudes et sexy sur les réseaux sociaux et bien que l’actrice sensuelle n’ait pas trop d’opportunités sur grand écran, il semble que Sonali Raut sait comment rester dans l’actualité.

Sonali Raut est très active sur les réseaux sociaux et la jeune femme de 32 ans ne cesse de publier ses séances photo sexy et ses vidéos des coulisses sur Instagram. Maintenant, une vieille vidéo de Sonali Raut posant sur un lit en bikini rouge sexy est devenue virale sur Internet.

Dans la vidéo, Sonali Raut est superbement chaude en bikini rouge et elle a opté pour un maquillage minimal. Sonali Raut affiche sa silhouette sexy en bikini rouge allongée sur un lit.

Regardez la vidéo virale ici :







Il y a quelques semaines, Sonali Raut a fait la une des journaux après avoir publié une superbe photo d’elle-même en bikini blanc.





Sonali Raut est devenue célèbre après être apparue pour Kingfisher Calendar en 2010. En 2014, Sonali Raut a fait ses débuts d’actrice face à Himesh Reshammiya dans le thriller romantique The Xpose. Sonali Raut a participé à la saison 8 de Bigg Boss.

Sonali Raut a également été vue dans une chanson du film « Lipstick Laga Ke ». Elle a également joué dans la série Web Dangerous face à Karan Singh Grover et Bipasha Basu.