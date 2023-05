La star de Bigg Boss, Sonali Raut, met le feu à Internet en portant un bikini pêche sexy et une montre

La star de Bigg Boss, Sonali Raut, est une sensation sur les réseaux sociaux et elle bénéficie d’un énorme suivi de fans sur les réseaux sociaux. Bien que Sonali Raut ne reçoive pas beaucoup d’offres de films ces jours-ci, elle sait sûrement comment rester dans l’actualité. Sonali Raut continue de partager ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instagram.

Sonali Raut est un « bébé aquatique » et elle adore partager ses vidéos et photos en bikini sexy et il va sans dire que la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales en un rien de temps. Maintenant, une vieille vidéo de Sonali Raut est devenue virale sur Instagram et dans la vidéo virale, l’actrice de 32 ans peut être vue exhibant ses courbes sexy portant un bikini pêche. La vidéo a été partagée par Sonali Raut en avril et a reçu plus de 60 000 likes à ce jour.

Regardez la vidéo virale ici :





Récemment, Sonali Raut avait partagé d’elle-même marchant sur une plage vêtue d’un bikini rose. Sonali Raut a légendé la vidéo : « Mermaid ».





Sonali Raut a commencé sa carrière à Bollywood en 2014 face à Himesh Reshammiya dans le thriller romantique « The Xpose ». Le film met également en vedette Yo Yo Honey Singh dans un rôle important. Avant de faire ses débuts d’actrice, Sonali Raut a attiré l’attention de tous en 2010 en apparaissant sur Kingfisher Calendar. Elle est devenue populaire en participant à ‘Bigg Boss 8’ et Sonali Raut a réussi à devenir l’une des finalistes de l’émission de télé-réalité à succès. En 2016, Sonali Raut est apparue dans ‘Great Grand Masti’.