La star de Bigg Boss, Sonali Raut, met le feu à Internet en bikini sexy dans la piscine, regardez

Vidéo virale: la star de Bigg Boss, Sonali Raut, met le feu à Internet en portant un bikini dans la piscine, regardez

La renommée de Bigg Boss Sonali Raut est sans aucun doute l’une des actrices les plus en forme de Bollywood et l’actrice chaude et sexy sait sûrement comment attirer l’attention sur les réseaux sociaux. Sonali Raut, 32 ans, continue de partager ses vidéos et photos chaudes sur Instagram et la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales en un rien de temps. Sonali Raut l’a encore fait puisque sa vidéo de piscine sexy en bikini à imprimé léopard est devenue virale sur Instagram.

Regardez la vidéo virale ici :





Dans la vidéo virale, Sonali Raut, qui a fait ses débuts à Bollywood face à Himesh Reshammiya, peut être vue en train de passer du bon temps dans une piscine portant un bikini sexy à imprimé léopard. L’actrice porte une paire de lunettes, ce qui ajoute à son quotient glamour. « Comportez-vous comme la pluie et tombez pour moi », a déclaré Sonali Raut en légende de la vidéo.

Plus tôt, Sonali Raut a montré ses courbes sexy dans un minuscule bikini. La renommée de Bigg Boss a tout dévoilé dans une vidéo sexy. La vidéo montrait Sonali se promenant sur une plage portant un bikini rose dos nu. Elle avait l’air super chaude alors qu’elle se tournait et regardait dramatiquement dans la caméra. Elle a simplement légendé la vidéo : « Mermaid ».

Bien que Sonali Raut n’ait pas réussi à goûter au succès à Bollywood, elle est une star sur les réseaux sociaux. Sonali Raut a attiré l’attention pour la première fois en 2010 lorsqu’elle est devenue membre de Kingfisher Calendar. Sonali Raut n’avait alors que 19 ans. En 2014, elle fait ses débuts à Bollywood avec The Xpose face à Himesh Reshammiya et Yo Yo Honey Singh. Sonali Raut est devenue un nom familier après avoir participé à la saison 8 de Bigg Boss. Sonali Raut était l’une des finalistes de cette saison.