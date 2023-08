La star de Bigg Boss, Sonali Raut, brûle Internet en bikini rose sur une plage, regardez

Une vieille vidéo de Sonali Raut, qui a fait ses débuts à Bollywood en 2014 aux côtés de Himesh Reshammiya dans The Xpose, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La star de Bigg Boss 8, Sonali Raut, est sans aucun doute l’une des actrices les plus en forme de l’industrie du divertissement indienne et l’actrice chaude et sexy sait sûrement comment faire monter la pression sur Internet. Sonali Raut a un grand nombre de fans sur Instagram puisqu’elle compte plus de 3 millions de followers sur Instagram. Sonali Raut continue de partager ses photos et vidéos chaudes et sexy sur Instagram et il va sans dire que la plupart d’entre elles deviennent virales sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, une vieille vidéo de Sonali Raut, qui a fait ses débuts à Bollywood en 2014 aux côtés de Himesh Reshammiya dans The Xpose, est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Sonali Raut avait partagé la vidéo sexy sur son compte Instagram officiel il y a quelques semaines. Dans la vidéo, on peut voir Sonali Raut marcher sur une plage vêtue d’un bikini rose vif. Sonali Raut a sous-titré la vidéo : « Sirène ». Dans la vidéo, on peut voir Sonali Raut afficher ses courbes.

Sonali Raut n’a pas encore connu le succès à Bollywood, mais elle est un nom extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Sonali reste dans l’actualité avec ses séances photo et vidéos audacieuses. Il y a quelques semaines, Sonali Raut avait posté une photo d’elle dans un bikini en dentelle blanche. Sonali Raut a attiré l’attention en 2010 lorsqu’elle est devenue membre du calendrier Kingfisher. Sonali Raut a participé à la saison 8 de Bigg Boss et a conquis le cœur de ses fans grâce à sa personnalité audacieuse. Sonali Raut a également travaillé dans la websérie Dangerous, mettant en vedette Bipasha Basu et Karan Singh Grover.