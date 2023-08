La star de Bigg Boss, Sonali Raut, brûle Internet dans une bralette sexy, un bas de bikini noir et une montre

Dans la vidéo virale, la star de Bigg Boss 8 Sonali Raut peut être vue exhibant son corps tonique portant une bralette dos nu avec un bas de bikini noir.

Sonali Raut, star de Bigg Boss 8, est l’une des actrices les plus élégantes de l’industrie cinématographique hindi et l’actrice chaude et sexy sait sûrement comment rester dans l’actualité. Sonali Raut, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Himesh Reshammiya dans The Xpose, bénéficie d’un énorme suivi de fans sur Instragram et l’actrice continue de partager ses vidéos et photos chaudes sur Instagram. Inutile de dire que la plupart des vidéos et photos partagées par Sonali Raut deviennent virales en un rien de temps et maintenant Sonali Raut l’a fait une fois de plus. Sonali a partagé une vidéo sexy sur son compte Instagram dans laquelle l’actrice peut être vue exhibant son corps sexy.

Dans la vidéo virale, on peut voir Sonali Raut portant une bralette dos nu avec un bas de bikini sexy. L’actrice a préféré garder ses cheveux ouverts et a opté pour un maquillage minimal. La vidéo est devenue virale avec les fans de Sonali qui adorent son look et la complètent avec beaucoup, beaucoup de compliments. Un utilisateur l’a qualifiée de « sacrément magnifique », tandis qu’un autre a commenté « si belle ».

Notamment, Sonali Raut n’a peut-être pas réussi à obtenir beaucoup de succès à Bollywood, mais on ne peut nier le fait qu’elle est une star sur les réseaux sociaux. Sonali Raut a fait la une des journaux en 2010 lorsqu’elle est devenue une partie du calendrier Kingfisher à l’âge de 19 ans. Sonali Raut est devenue un nom familier après avoir participé à la saison 8 de Bigg Boss. Elle a réussi à gagner l’amour du public et était aimée de tous pour elle. attitude audacieuse. Sonali Raut était l’une des finalistes de cette saison

En 2016, Sonali Raut a travaillé dans le film comique Great Grand Masti. Elle a également été vue dans une chanson d’article du film « Lipstick Laga Ke ».