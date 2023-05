La star de Bigg Boss, Sonali Raut, affiche ses courbes sexy en bikini noir chaud, regardez

Bigg Boss 8 renommée Sonali Raut est l’un des acteurs les plus en forme de Bollywood et elle continue de partager ses vidéos et photos chaudes et sexy sur Instagram. L’actrice de 32 ans est très appréciée des fans sur Instagram et c’est la raison pour laquelle la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Maintenant, une vieille vidéo de Sonali Raut portant un bikini noir sexy est devenue virale sur Internet. Dans la vidéo, Sonali Raut est superbement chaude et elle a opté pour un maquillage minimal. On peut également voir Sonali Raut exhibant le tatouage sur son bras droit.

Regardez la vidéo virale ici :





Sonali Raut a fait la une des journaux en 2010 lorsqu’elle est devenue membre de Kingfisher Calendar. Sonali Raut n’avait alors que 19 ans. Sonali est devenue un nom populaire après avoir participé à Bigg Boss 8. Sonali Raut était l’une des finalistes de l’émission de télé-réalité à succès, car le public l’aimait pour son attitude audacieuse et sa personnalité décalée.

En 2014, Sonali Raut a fait ses débuts à Bollywood face à Himesh Reshammiya dans The Xpose. Le film met également en vedette le rappeur Yo Yo Honey Singh dans un rôle important.

En 2016, Sonali Raut a été vue dans le film Great Grand Masti, qui met également en vedette Vivek Oberio et Aftab Shivdasani. Sonali Raut a également travaillé avec Karan Singh Grover et Bipasha Basu dans la série Web Dangerous.