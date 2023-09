La star de Bigg Boss OTT 2, Jiya Shankar, fabrique des laddoos faits maison pour Abhishek Malhan ; ce dernier fait une drôle de demande

Bigg Boss OTT2 était une émission à succès. Le spectacle s’est terminé le 14 août et fait toujours parler de lui. Elvish Yadav a remporté le spectacle et il a créé l’histoire en étant le premier joker à remporter le spectacle. Abhishek Malhan, alias Fukra Insaan, est devenu le premier finaliste de l’émission. Manisha Rani est la deuxième finaliste de l’émission. Bebika Dhurve et Pooja Bhatt ont respectivement obtenu les quatrième et cinquième positions. Le spectacle est encore frais dans les mémoires.

Jiya Shankar et Abhishek Malhan sont devenus l’un des duos les plus appréciés de la saison. Ils sont affectueusement surnommés #AbhiYa par leurs fans. Après la fin de l’émission, Twitter était rempli d’histoires #AbhiYa. Abhishek a été admis à l’hôpital et Jiya est allée à sa rencontre.

#AbhiYa était à la mode toute la journée sur Twitter. Récemment, Abhishek et Jiya ont été aperçus ensemble alors qu’elle tournait leur clip. Jiya et Abhishek se rencontrent depuis qu’ils ont commencé à tourner et passent du temps ensemble. Ils se sont même apporté des cadeaux.

Jiya Shankar prépare des plats faits maison

Jiya Shankar a ramené des ladoos faits maison pour Abhishek Malhan. Elle lui a également offert un panda. Pour les non-initiés, Abhishek appelle ses fans panda. Abhishek lui a également offert une boîte de chocolats.

La farce d’Abhishek sur Jiya

Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est la drôle de farce d’Abhishek Malhan sur Jiya. Dans la vidéo, Abhishek a parlé de la déclaration de la mère de Jiya Shankar à son sujet. La mère de Jiya avait dit qu’elle souhaitait qu’Abhishek devienne leur famille maintenant.

Abhishek a dit qu’il ne savait pas de quoi elle parlait. Jiya lui a dit que sa mère le considérait comme son fils et qu’ils n’étaient tous les deux qu’amis.

Abhishek a ensuite sorti un Rakhi et a dit à Jiya que c’est ainsi qu’il peut être une famille maintenant. Parler de Grand patron 17le spectacle aurait débuté le 20 octobre. Il s’agira d’un thème célibataire contre couple.