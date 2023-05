La star de Bigg Boss 16 Shalin Bhanot a une idée intéressante pour un spectacle avec Sumbul Touqeer Khan; dit: ‘Nous aurons une belle…’

Grand Patron 16 était un succès. L’émission de Salman Khan est restée le sujet de discussion le plus brûlant pendant un certain temps. Les concurrents aiment Shiv Thakare, Abdu Rozik, Tina Datta, Sajid Khan, Archana Gautam, Priyanka Chahar Choudhary, Ankit Gupta, Soundarya Sharma et d’autres se sont assurés de rendre le spectacle aussi divertissant que possible. Il y avait beaucoup de combats et de drames qui ont eu lieu à l’intérieur de la maison controversée. L’équation de Shalin Bhanot et Sumbul Touqeer Khan a également attiré suffisamment d’attention. Ils ont commencé comme amis, puis il est apparu que Sumbul était « obsédé » par Shalin. Plus tard, elle s’est éloignée de lui. Pour le reste du spectacle, Sumbul et Shalin sont restés à l’écart l’un de l’autre. Maintenant, dans une récente interview, Shalin Bhanot a partagé s’il ferait un spectacle avec Sumbul ou non.

Shalin Bhanot a une idée de spectacle avec Sumbul Touqeer Khan

Dans une conversation avec Faridoon Shahryar, Shalin Bhanot a déclaré qu’il n’avait aucun scrupule à travailler avec Sumbul Touqeer Khan sur un projet. Au contraire, il a même partagé une idée intéressante pour un spectacle. Il a partagé qu’il aimerait faire un spectacle basé sur la danse avec elle. La star d’Imlie est une danseuse fantastique et même Shalin Bhanot aime danser. Il a donc été cité en disant: « Je pense que nous aurons un beau spectacle si quelqu’un veut faire un spectacle de fiction de danse comme Step Up. C’est une danseuse brillante et je vais bien. » Dans le passé, Sumbul a également partagé qu’elle était ouverte à travailler avec Shalin Bhanot, quelle que soit leur équation dans Bigg Boss 16. Elle a dit que le travail est le travail.

Que font Shalin Bhanot et Sumbul Touqeer Khan ?

Après Bigg Boss 16, Shalin Bhanot a mis en sac une nouvelle série intitulée Bekaboo. Au fur et à mesure que l’émission passait à l’antenne, il a reçu une critique positive du public. Sumbul Touqeer Khan a également fait une apparition dans l’émission Dear Ishq. Il n’y a pas encore de confirmation sur son prochain projet. L’actrice est restée dans l’actualité alors qu’elle achetait une nouvelle maison à Mumbai juste après avoir quitté Bigg Boss 16. Elle a organisé une pendaison de crémaillère à laquelle ont assisté Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et d’autres. L’absence de Fahmaan Khan a également fait beaucoup parler. Shiv Thakare, Abdu Rozik, Tina Datta, Sajid Khan, Archana Gautam et d’autres concurrents de Bigg Boss 16 ont également mis en sac des projets. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute.