La star de Bigg Boss 15, Pratik Sehajpal, voulait plus d’espace à l’écran dans Naagin 6 de Tejasswi Prakash ; dit, ’24 ghante kaam karne ko prêt à être’

Naaguine 6 c’était un spectacle incroyable. Naagin est l’une des franchises d’émissions de télévision les plus populaires et les plus appréciées. Ekta Kapoor a fait un excellent travail en nous faisant découvrir le monde des serpents. La première saison de la série a obtenu des chiffres brillants dans les charts TRP. Postez qu’à chaque nouvelle saison, l’engouement pour la série grandissait. Certaines saisons n’ont pas pu obtenir ces chiffres incroyables, mais quelques-unes se sont absolument bien comportées. Naaguine 6 était l’une de ces saisons dont on parle le plus. L’émission s’est bien comportée dans les charts TRP.

Tejaswi Prakash a joué le rôle principal dans le spectacle. Les protagonistes masculins de la série ne cessent de changer. Simba Nagpal, Pratik Sehajpal et Vatsal Sheth ont joué les rôles principaux. Pratik Sehajpal a joué le rôle de Rudra Raichand. Sa chimie avec Tejasswi était appréciée de tous.

Pratik a également été félicité pour sa performance dans la série. Cependant, son histoire n’a pas duré longtemps. Naaguine 6. Il travaillait sur la série depuis trois mois mais sent qu’il voulait quelque chose de plus.

Pratik partage son expérience de travail dans Naagin 6

S’adressant à Etimes, Pratik Sehajpal a déclaré que faire Naaguine 6 C’était une expérience formidable, mais il aurait aimé passer plus de temps à l’écran. Même s’il était le leader, il n’a pas passé beaucoup de temps à l’écran. Il aurait été plus heureux s’il avait eu plus d’espace sur l’écran.

Pratik a en outre partagé qu’il voulait agir et qu’il était très intéressé à le faire. Il a dit: « Main Farsh par baithne ko tayar tha, 24 ghante kaam Karne ko prêt sans nourriture ni eau. » Il a également déclaré qu’il était heureux sans aucune pause ni vacances, car le travail est tout pour lui.

Il se sentait heureux lorsque les gens réalisaient ses bobines et ses retouches photo, ainsi que celles de Tejasswi. Il est satisfait du temps qu’il a passé à l’écran et de la façon dont les gens ont manifesté leur amour pour son personnage.

Regardez tous les détails sur Bigg Boss 17 :

Pour les non avertis, Tejasswi Prakash a gagné Grand patron 15 tandis que Pratik Sehajpal est devenu le premier finaliste de l’émission.