La star de « Big Brother » Tucker Des Lauriers sur de « belles » retrouvailles avec Rubina

Il n’a pas gagné Grand frère, mais Tucker Des Lauriers a gagné quelques autres choses. Non seulement il a remporté le vote des fans pour l’invité préféré des États-Unis (et les 50 000 $ qui l’accompagnent), mais il a gagné quelque chose d’encore plus précieux… le cœur de Rubina.

Tucker a présenté quelques fleurs à sa partenaire de spectacle Rubina Bernabe lors de la finale en direct de deux heures de dimanche, et même si elle voulait éviter tout baiser sur scène, il était clair qu’elle était séduite. Divertissement hebdomadaire a rencontré Tucker peu de temps après la finale pour connaître sa réaction après avoir remporté le vote des fans, se remettre avec Rubina, ses prochaines étapes à la télé-réalité et ce qu’il a fait de la décision choquante de Makensy d’amener Chelsie Baham à la fin au lieu de Cam Sullivan -Brun.

CBS



ENTERTAINMENT WEEKLY : Félicitations pour avoir remporté le titre d’invité préféré de l’Amérique. Vous avez quitté la série depuis un moment, alors avez-vous été surpris ?

TUCKER DES LAURIERS : Je n’en avais aucune idée. Je pensais vraiment qu’on parlait de Quinn, d’Angela et de Leah, et de Chelsie… Je ne sais pas. Je n’aime pas compter mes poules avant qu’elles éclosent. Je paniquais et j’essayais de rester calme et d’être toujours moi-même dans ce scénario intense. Alors oui, je ne savais pas vraiment. Je n’en avais aucune idée. Et tous les sondages disaient des choses différentes, donc c’était intense.

Qu’allez-vous faire des 50 000 ?

Eh bien, je dois vraiment un voyage à Rubina, alors je vais commencer par là et offrir à Ziggy un chien frère aîné. Ce sont les deux seules choses que j’ai en tête pour le moment. Le reste viendra au fur et à mesure que les choses viendront à moi. Je suis vraiment le courant. Mais oui, je dois juste emmener Rubina en voyage et m’excuser officiellement. C’est la première chose qui me vient à l’esprit.

Rubina Bernabe et Tucker Des Lauriers dans la saison 26 de « Big Brother ».

CBS



Je sais que vous n’avez pas encore passé beaucoup de temps ensemble, mais parlez-moi des retrouvailles avec Rubina.

J’ai regardé les flux en direct sans arrêt. J’ai vu qu’elle avait ses moments de doute, ce que tout le monde aurait naturellement. J’aurais fait la même chose là-dedans. Bravo à Cam, mon chien dans le berceau me soutient ! Je l’aime. Mais je pouvais juste voir sur son visage, elle ne savait pas. Et quand j’ai pu la voir, je lui ai apporté des fleurs et c’était tellement irréel. Elle avait l’air incroyable. C’est la personne la plus douce qui soit, donc c’est très difficile de mettre des mots sur ces sentiments, mais c’était magnifique et je suis très excité de voir où va notre avenir à partir d’ici.

Vous a-t-elle refusé un baiser sur scène ?

Oh ouais! Non, c’est comme ça que nous sommes. J’ai adoré. Les plaisanteries vont et viennent. Je méritais ça. Je ne vais pas dire : « Quoi ? Non. Et aussi, je me souviens avoir entendu sur les flux, elle dire : « Je ne veux pas l’embrasser sur scène. Nous l’avons déjà fait. Nous en avons déjà suffisamment donné à l’Amérique. Gardons quelque chose pour nous. Je suis là avec elle. C’était la chose la plus mignonne qui soit. Et je l’aime tellement. Je suis donc très excité.

Tucker Des Lauriers dans la saison 26 de « Big Brother ».

CBS



Vous avez dit que vous vouliez que ça marche, mais vous êtes à New York et elle à Los Angeles, alors comment ça marche ?

Regarde-nous bébé ! Nous avons survécu au Grand frère maison. Je pense que tout le reste sera facile. J’ai été bi-côtier, j’espère avoir plus de travail ici. Elle a été à New York plusieurs fois et a pensé à y aller, donc nous allons juste y aller un jour à la fois. Je pense que nous sommes tous les deux très optimistes et heureux et que nous voulons que cela fonctionne, mais nous sommes des êtres humains tout à fait raisonnables qui savent que vous avez quitté un monde pour aller dans ce monde fou et que vous allez retourner dans un tout nouveau monde. .

Voyons donc si nous pouvons y arriver. Et je pense que nous avons tout en place pour y parvenir. Et je suis très excité de voir où cela va. Et quoi qu’il arrive, je chérirai pour toujours notre relation, notre respect et notre appréciation les uns des autres – mais sans m’arrêter là parce que je pense que nous allons continuer, bébé !

Qu’est-ce qui vous passe par la tête – et peut-être sort de votre bouche – lorsque Makensy choisit de mener Chelsie jusqu’au bout au lieu de Cam ?

Je flippe juste ! Super bravo à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. C’est une chose très difficile à faire. Et quand vous commencez à ressentir un peu de confiance en quelqu’un et que vous pensez que c’est réel, vous courez avec. J’ai fait la même chose avec Angela, et ça m’est arrivé. Donc je ne suis pas du genre « Makensy, espèce d’idiot ! Je me dis juste : « Nooooo, Makensy ! J’y suis allé. Vous l’aviez! Tu l’aurais eu dans le sac avec Cam ! »

Mais je ne sais pas non plus à quel point ils se sont rapprochés, de quelles choses personnelles ils ont parlé, et quoi que ce soit d’autre. Et donc je suis juste excité pour tout le monde et j’ai vraiment l’impression que tous ceux qui y sont allés sont gagnants de toute façon. Une personne a eu le miracle, mais c’était une expérience unique dont je pense que nous avons tous vraiment profité. Et c’est une belle chose. J’ai donc respecté le gameplay de chacun, et c’est Grand frère. C’est tout ce que je peux dire. Et les gens peuvent penser X, Y ou Z à propos de Makensy faisant ce mouvement, mais ils ne sauront jamais ce que c’était que d’être elle dans cette maison et tous les sacrifices qu’elle pensait que Chelsie avait faits pour elle, et vice versa.

Tucker Des Lauriers et Cedric Hodges dans la saison 26 de « Big Brother ».

CBS



Comment c’était de vous regarder à la télévision lorsque vous quittiez la maison ?

Je suis désolé, Cédric ! Toi a fait dis ce truc. Je sais que nous en avons parlé et que tout le monde en parle encore. Nous nous sommes excusés un million de fois, mais à ce moment-là, je me suis dit : « Dang, tu es nul ! » – je parle de moi. Mais nous savons tous aussi que c’était un jeu et que les enjeux étaient élevés et qu’il y a de l’eau sous les ponts. Cédric et moi on s’aime, on respecte le gameplay de chacun, on se pousse dans le jeu.

Donc, surtout, en le regardant en arrière, c’est à ce moment-là que je me suis dit : « Ahhhhhhhhh… ». Et puis beaucoup de gens du genre : « Ouais, je suis bizarre et ma bouche est énorme. » Des choses aléatoires comme ça. Mais ça a été vraiment amusant. Et je pense que le regarder en arrière vous permet de réévaluer vos points de vue sur les choses, de vous souvenir de vos émotions dans certains scénarios et de pouvoir vous auto-évaluer et, espérons-le, devenir une meilleure personne par la suite. Donc ça a été bien et c’est un gros point d’apprentissage et de plaisir.

Tu as conquis Grand frère en tant qu’invité préféré des États-Unis. Quelle émission de téléréalité souhaites-tu faire ensuite ?

Quelle émission de télé-réalité pense pouvoir m’emmener, bébé ? Je suis prêt à le lancer ! Si nous voulons faire un All Stars, comment allons-nous ? Si nous voulons faire Le défi. je pourrais faire La course incroyableun peu Survivant. Je suis un livre ouvert. Faisons-le! Lancez-le !

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadairela newsletter quotidienne gratuite de pour obtenir les dernières nouvelles, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.