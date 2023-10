La star de Big Brother révèle qu’elle est enceinte de son troisième enfant alors qu’elle partage une adorable vidéo

LILLIE Lexi Gregg a révélé qu’elle était enceinte de son troisième enfant.

Le Célébrité La star de Big Brother, 32 ans, s’est annoncée heureuse nouvelles aujourd’hui alors que la série à succès revient à la télévision pour la première fois en cinq ans.

Lillie et son petit ami, Josh McEachran, joueur d’Oxford United, sont déjà les parents de Beau Valentine et Cruze Joshua.

Partageant une vidéo du moment heureux qu’elle a raconté à ses fils, Lillie a écrit : « Nous avons quelque chose à vous dire. Bébé n°3 attendu en février.

«Je n’arrive pas à croire que nous puissions aimer une autre petite personne. Nous nous sentons tellement chanceux !! et j’ai deux grands frères très excités qui attendent de vous rencontrer, c’était tellement spécial !!! Xx @jmceachran10.

Ses amis célèbres se sont précipités pour commenter son message, Charlotte Dawson écrivant : « Félicitations bébé. »

Georgia Kousoulou a ajouté : « Aww félicitations. »

Tandis que Lauren Pope partageait : « Ahhh un immense félicitations. »

Lillie et Josh se fréquentent depuis 2016 et ont accueilli leur premier enfant ensemble en 2018.

Lillie Lexie, qui était à l’origine créatrice de mode et styliste, est devenue célèbre après avoir fréquenté Gaz Beadle et Stephen Bear. Elle est ensuite apparue dans Ex On The Beach.

La star a fait la une des journaux été de 2016, alors qu’elle subissait l’humiliation de Stephen Bear qui la trompait avec Chloe Khan alors qu’elle était dans Celebrity Big Brother.